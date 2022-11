Nella crisi tra Verstappen e Perez si inserisce (male) la mamma di Max

FRATTURA INDESIDERATA Nella stagione in cui è arrivata, in maniera relativamente facile, la doppietta nei mondiali Costruttori e Piloti, la Red Bull si trova improvvisamente a fare i conti con la crisi nel rapporto tra Max Verstappen e Sergio Perez. La bomba è definitivamente esplosa domenica a Interlagos, quando l'olandese si è rifiutato di cedere la sesta posizione al messicano, levandogli la possibilità di ottenere due punti dal peso specifico importante nella lotta per il secondo posto con Charles Leclerc. In Brasile si è tenuta una riunione dopo il gran premio dove le parti si sono confrontate e, a quanto dicono i diretti interessati, tutto è stato chiarito. La vicenda lascia però strascichi importanti che potrebbero avere un peso anche maggiore il prossimo anno.

Il messaggio poi cancellato da Sophie Kumpen

SCIVOLONE SOCIAL Un esempio delle ruggini che rimangono all'interno del box Red Bull arriva dai social network e in particolare dal profilo di Sophie Kumpen, ex moglie di Jos Verstappen e mamma di Max. In un commento postato su Instagram sotto un post riguardante Perez, la signora ha pensato bene di ritornare sui discussi festeggiamenti esagerati che seguirono la vittoria di Perez a Montecarlo, scrivendo: ''E poi la sera tradiva la moglie''. Il riferimento è ai video che immortalavano il messicano ballare, in evidente stato di ubriachezza, avvinghiato ad alcune signorine. La vicenda fece clamore, tanto che Perez si scusò pubblicamente per il suo comportamento, ribadendo poi che il legame con la moglie Carola Martinez era più forte che mai.

RETROMARCIA La vicenda di Interlagos ha visto gli appassionati sui social schierarsi largamente dalla parte di Perez e così il commento di Sophie Kumpen ha riscosso ben poco successo, ottenendo anzi l'effetto contrario. Tra le risposte al vetriolo, c'è chi ha ricordato le voci che riportavano l'inizio della frequentazione di Verstappen con Kelly Piquet quando quest'ultima era ancora legata a Daniil Kvyat, l'ex pilota russo da cui ha avuto una figlia. Resasi conto di aver esagerato, la mamma di Max ha cancellato il commento incriminato che però, come la storia dei social network insegna, era ormai già stato salvato tramite screenshot da diversi utenti. Perez si presenta al decisivo GP Abu Dhabi con gli stessi punti (290) di Leclerc: in caso - remoto - di arrivo in parità, il titolo platonico di vicecampione finirà al ferrarista, in virtù del maggior nuimero di vittorie stagionali (tre contro due).

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/11/2022