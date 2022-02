La Williams toglie il logo di Senna dalla livrea: "Si apre una nuova era"

TRIBUTO AL GRANDE CAMPIONE Come tutti gli appassionati - e non solo - ben sanno, Ayrton Senna è tragicamente scomparso in un incidente avvenuto durante il GP San Marino 1994, disputato sul circuito di Imola. Il brasiliano era alla terza gara al volante della Williams, un matrimonio con la scuderia più vincente di quegli anni che non fece in tempo a decollare. Come tributo al tre volte iridato brasiliano, la scuderia britannica dalla stagione 1995 in poi ha sempre avuto sulla livrea delle proprio monoposto il logo con la S di Senna. Oggi, però, scoprendo la nuova livrea adottata per il Mondiale 2022, tra le tante novità cromatiche apparsa sulla show car utilizzata per l'evento i più attenti hanno subito notato l'assenza del logo legato al grande pilota brasiliano.

LE MOTIVAZIONI La conferma che non fosse solo una novità temporanea si è avuta poche ore dopo la presentazione, quando la Williams ha mandato in pista la vera FW44 per effettuare il filming day sul circuito di Silverstone (foto copertina). È stato il CEO e team principal Jost Capito a spiegare i motivi di questa novità: ''La decisione è stata che vogliamo andare avanti nel futuro. Stiamo entrando in una nuova era, abbiamo una nuova macchina. E abbiamo ristrutturato anche il nostro museo, dove abbiamo un'area speciale per celebrare Ayrton. Penso che dobbiamo guardare al futuro ora e non mostrare ai piloti la 'S' tutte le volte in cui salgono in macchina, ricordandosi di quello che è successo. Ora è il momento per il team di andare avanti, rimanendo molto rispettosi nei confronti di Senna dedicandogli uno spazio nel museo dove onorarlo''.

FAMIGLIA NON AVVISATA L'aspetto particolare di questa decisione è che è stata presa senza confrontarsi con la famiglia del brasiliano e con la Fondazione Ayrton Senna, guidata dalla sorella Viviane. Tuttavia, la Williams vuole proseguire nella collaborazione con l'associazione benefica: ''Non abbiamo avuto una consultazione con la famiglia, ma stiamo lavorando con la fondazione e aumenteremo i nostri sforzi con loro. Lavoreremo su come supportare maggiormente la fondazione Senna. Penso che più persone traggano beneficio da questo. Se possiamo aiutare le persone, specialmente attraverso la fondazione, penso che sia un ottimo programma. Ma ciò deve essere ancora definito''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/02/2022