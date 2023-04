La FIA ha fissato la data dell'udienza relativa alla penalità di Sainz

Le speranze di Carlos Sainz di riavere il quarto posto ottenuto nel GP Australia, prima che i 5 secondi di penalità ricevuti per il contatto con Fernando Alonso avvenuto nell'ultima ripartenza da fermi della movimentata gara di Melbourne lo facessero scivolare fuori dalla top10, si decideranno la prossima settimana. La FIA ha confermato che martedì 18 si terrà l'udienza per discutere della richiesta di revisione presentata dalla Ferrari.

PILOTA CONVOCATO Una delle maggiori rimostranze avanzate da subito da Sainz riguardava l'impossibilità di difendersi davanti agli steward. Lo spagnolo, infatti, si è visto penalizzato mentre era seduto all'interno dell'abitacolo della sua Ferrari, in attesa di percorrere l'ultimo giro del gran premio in regime di Safety Car. Ora, il ferrarista è convocato assieme ai rappresentanti del team per l'udienza, che si terrà per via telematica, programmata alle ore 8:00 di martedì. A caldo, Sainz non aveva nascosto la sua rabbia, parlando di ''sanzione più ingiusta che abbia mai visto in vita mia''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/04/2023