ASSALTO ARMATO Si è chiusa con un deludente nono tempo la qualifica del GP Monaco per Sergio Perez, ma il pilota della Red Bull ha partecipato a questa sessione dopo aver ricevuto una notizia piuttosto sconvolgente. Dal Messico è infatti giunta notizia di un tentativo di assalto presso la casa della sua famiglia a Guadalajara. Una guardia del corpo è stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco e risulta ferita, non si sa al momento se rischia la vita.

RAPINA O ALTRO? Le notizie che giungono dal Messico sono ancora frammentarie: l'assalto fortunatamente non è andato a buon fine, ma al momento non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina o addirittura di rapimento. Nel paese centroamericano, infatti, il potentissimo cartello della droga è noto per rapire i parenti delle persone ricche, chiedendo sostanziosi riscatti. Negli ultimi tempi è inoltre aumentata la sua influenza proprio nella zona di Guadalajara. Lo scorso anno, Sergio Perez rientrò in Messico dopo i primi tre gran premi della stagione per far visita alla madre che all'epoca non stava bene. Qui sotto, alcune immagini riprese sul luogo del crimine da una tv locale.