Ecco la nuova sigla d'apertura della Formula 1

NOVITA' E CONFERME Nuova stagione di F1, nuove monoposto, nuove coppie di piloti per le scuderie: alla vigilia del weekend del GP Bahrain 2022, la Formula 1 ha presentato la nuova sigla d'apertura che verrà mandata in onda prima di ogni gran premio di quest'anno. L'inno del Circus che fa da sottofondo musicale non è cambiato e rimane quello, ormai celebre, creato da Brian Tyler. Cambiano invece le immagini, fin dai primi secondi: dopo uno sguardo frontale alla nuova vettura rivoluzionata dal regolamento tecnico adottato a partire da questo campionato, il primo pilota a presentarsi è il cinese Guanyu Zhou, unico debuttante della stagione.

I PRIMI... PER ULTIMI Il video prosegue alternando immagini della monoposto 2022 a quelle degli altri 19 protagonisti della nuova stagione: il secondo ad apparire è il rientrante Alex Albon, seguito dalla novità delle ultime settimane Kevin Magnussen. Si prosegue poi con gli altri piloti già in pista nel 2021, che appaiono in ordine pressoché casuale se non per quanto riguarda i due lasciati in fondo che non potevano non essere i due protagonisti dell'infuocata battaglia dello scorso anno, ossia Lewis Hamilton e Max Verstappen. Qui di seguito, potete vedere il video che imparerete a conoscere a memoria nel corso dei prossimi mesi.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/03/2022