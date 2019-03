Autore:

Salvo Sardina

UN PUNTO AL PIU’ VELOCE La Formula 1 si rinnova alla vigilia dell’inizio della stagione 2019. La novità riguarda il sistema di punteggio, che assegnerà un punto iridato al pilota che, arrivando tra i primi dieci della classifica di ogni gara, sarà in grado di realizzare il giro più veloce. Il punto extra sarà anche valido per la classifica costruttori.

VOTAZIONE ONLINE Come sempre accade quando devono essere apportate modifiche al regolamento della stagione in corso, la decisione è stata presa all’unanimità da tutti i soggetti che partecipano allo Strategy Group. Prima di avere l’ufficialità dell’introduzione di questa novità, sarà necessaria l’approvazione unanime anche da parte della F1 Commission, che raggruppa i rappresentanti di tutte le scuderie. Il voto, che appare come una mera formalità, viene effettuato online in attesa della ratifica definitiva del World Motor Sport Council della Fia.

RITORNO ALLE ORIGINI Si tratta di una novità sì, ma che in realtà la massima serie automobilistica aveva già sperimentato agli albori della sua storia. Tra il 1950 e il 1959 era infatti assegnato un punto al giro più veloce, situazione che aveva consentito a Mike Hawthorn di beffare sul filo di lana Stirling Moss nella lotta per il titolo 1958. L’anno scorso fu Valtteri Bottas il pilota a ottenere più giri veloci, ben 7 su 21 appuntamenti: se la regola fosse stata già in vigore, il finnico della Mercedes avrebbe avuto sei punti in più in classifica (a Baku si è ritirato e quindi non avrebbe conseguito il punto extra) passando dal quinto al terzo posto finale.