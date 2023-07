Norris riconosce di aver sbagliato: "Mi scuso per questo"

Il prezioso trofeo in ceramica - del valore di circa 40.000 euro - fatto cadere e rotto da Lando Norris durante le consuete celebrazioni con lo spumante sul podio del GP Ungheria sono costate diverse critiche al pilota della McLaren. La più severa è arrivata probabilmente da Helmut Marko, il quale ha evidenziato una mancanza di rispetto da parte del britanico e anche di Max Verstappen nei confronti di un oggetto artigianale di così grande valore.

LE SCUSE A quattro giorni dall'accaduto, Norris ha scelto la conferenza stampa del giovedì a Spa-Francorchamps - dove nel weekend si disputa il GP Belgio - per chiedere pubblicamente scusa per l'accaduto: ''Voglio scusarmi per questo. Ovviamente non avevo intenzione di fare una cosa del genere, so quanto significhi per gli ungheresi e quanto faccia parte della loro cultura. Non è mai stata mia intenzione fare una cosa del genere e mi sono scusato con Max, so di aver fatto un paio di battute al riguardo che forse non avrei dovuto. So che se fosse stato il mio trofeo mi sarei infastidito, quindi mi scuso per questo''.

ESULTANZA INTOCCABILE Alla base dell'incidente di domenica c'è l'abitudine di Norris di picchiare la bottiglia di spumante contro il gradino del podio per far uscire un potente getto di vino. Il britannico ha spiegato che non abbandonerà l'usanza, ma cercherà di stare più attento verso le possibili conseguenze: ''Ovviamente considerando tutte le persone che hanno dedicato tempo e sforzi per realizzare il trofeo non volevo davvero che accadesse, quindi mi assicurerò di essere molto più attento la prossima volta che festeggio. Non c'è motivo per cui dovrei cambiare celebrazione, presterò solo un po' più di attenzione. Metterò da parte i trofei e poi continuerò'' ha chiuso il pilota della McLaren.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/07/2023