Newey e quei no alla Ferrari: "Una scelta difficile"

La stagione 2023 di F1 sta venendo dominata dalla Red Bull RB19, ennesima vettura vincente uscita dalla geniale matita di Adrian Newey. Il progettista britannico fin dagli anni '80 si è messo in mostra per il grande talento e ha nel suo curriculum numerose monoposto che hanno dominato nel Circus, dalle Williams alle McLaren degli anni '90 fino alle Red Bull del nuovo millennio. La Ferrari si è spesso scontrata con le sue creature, riuscendo ad avere la meglio dopo lunghi tentativi solo negli anni d'oro di Michael Schumacher. Anche per questo, il team di Maranello ha provato più volte a ingaggiare Newey, senza successo.

I PERCHE' DEI RIFIUTI I tentativi del Cavallino Rampante sono avvenuti negli anni '90 e poi ancora recentemente, prima che Newey firmasse un nuovo rinnovo contrattuale con la Red Bull. A Barcellona, complice la presenza ai microfoni di Sky Sport Italia di Ivan Capelli - suo ex pilota ai tempi della Leyton House - Newey ha raccontato il perché dei suoi rifiuti alla Ferrari: ''Sono stato molto tentato di andare lì in passato, è un marchio leggendario. Mi hanno contattato nel 1993, credo, e poi nel 1997, quando sono passato dalla Williams alla McLaren. E quella è stata una scelta molto difficile. All'epoca i miei figli erano molto piccoli e non volevo che cambiassero scuola''. Gli eredi sono ormai dei ragazzi più che maggiorenni, ma il 64enne Newey ha stroncato ancora una volta le ambizioni della Ferrari e alla domanda se ora fosse tentato a trasferirsi a Maranello ha risposto: ''Onestamente, se avessi 20 anni di meno...''

VEDI ANCHE

IL METODO DI LAVORO Tra i segreti dei successi delle vetture disegnate da Newey c'è la capacità di muoversi dentro le zone grige del regolamento, sviluppando soluzioni che arrivano sempre al limite permesso: ''Quando escono nuove regole, come in quel periodo di transizione tra motori turbo e aspirati, passo molto tempo a pensare a quali opportunità ti offrono le nuove regole - ha spiegato Newey - Cerco sempre le scappatoie – situazioni in cui le regole ti chiedono di fare una cosa ma non ti obbligano, permettendoti un modo originale di procedere''.

VERSTAPPEN PERFETTO La combinazione tra la Red Bull RB19 e Max Verstappen ha creato un binomio che al momento appare pressoché imbattibile. Newey ha lodato il pilota olandese: ''Penso che Max sia il prototipo di pilota perfetto. Ha un talento pazzesco nel controllare la macchina e doti di guida innate. Quando è arrivato, faceva molti più errori perché era molto giovane, andava sempre al limite. Ma ora è certamente diverso''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/06/2023