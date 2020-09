BACK TO SCHOOL È arrivato settembre e per gli studenti è giunto il momento di tornare sui banchi di scuola. Anche per chi la scuola vera l'ha finita, però, c'è la possibilità di tornare a studiare, magari per realizzare il sogno di lavorare in Formula 1 o MotoGP, tanto per citare i campionati più famosi. Se siete cresciuti con questo sogno nel cassetto, la scuola MTS sembrerebbe fare proprio al caso vostro...

I CORSI DELLA SCUOLA Motorsport Technical School è una scuola per meccanici auto/moto e ingegneri di pista che forma vere e proprie eccellenze nel settore: l’80% degli studenti che frequenta la Scuola si posiziona con successo nel mondo del lavoro. È il caso di Agonafir Mante Chernet, lo studente etiope primo del corso auto-racing 2020, che ha colpito positivamente l’attenzione di tutto il Team Eurointernational al suo debutto a luglio scorso, lavorando sulle vetture LMP3. Ma oltre che a meccanici e ingegneri la scuola si rivolge anche ad altre figure. Da quest'anno sono nati infatti il Corso di Comunicazione nel Motorsport quello per Motorista e il Corso Compositi.

SPECIALISTI DELLA COMUNICAZIONE Il Corso di Comunicazione nel Motorsport prevede 16 ore online (16, 22, 27 ottobre – 10, 19, 27 novembre) ed è organizzato in collaborazione con Mauro Gentile, ex Direttore della Comunicazione Porsche Italia. Questo corso specialistico è indirizzato a chi voglia approfondire le specifiche modalità di comunicazione in questo affascinante mondo. In particolare verrà curato l'aspetto del rapporto speciale che si deve instaurare tra il comunicatore e l'azienda cui fa riferimento, attraverso un'attività di coaching del primo nei confronti della seconda, in modo che i messaggi di entrambi siano il più possibile coerenti e coesi. In cattedra ci saranno volti del giornalismo sportivo come Franco Nugnes, Paolo Ciccarone, Matteo Bobbi, Francesca Anzalone, Nicola Chiarini e Alex Galli. Al termine delle lezioni, il miglior studente avrà l’opportunità di seguire un evento motoristico come reporter per un sito specializzato.

I MOTORI A MONZA Il corso per Motorista, fondamentale per chi voglia migliorare la propria preparazione meccanica, offre una preparazione teorica e pratica sull’assemblaggio, la manutenzione e la riparazione dei motori, con il grande valore aggiunto dato dalle basi di elaborazione dei motori endotermici di serie. In tutto 56 ore (1, 2, 3, 4, 23, 24, 25 Ottobre 2020) in cui gli allievi saranno assistiti dai Docenti MTS, esperti motoristi con esperienza pluriennale nel settore. Il corso motorista si svolgerà in Autodromo a Monza.

MATERIALI DA CORSA Il Corso Compositi si terrà a novembre in collaborazione con Ycom srl, azienda italiana dedita alla progettazione e realizzazione di auto da corsa, presso la sua sede di Parma. L'Azienda è leader del settore nella costruzione di veicoli in materiale composito per il mondo delle competizioni, tanto da aver realizzato la monoscocca dell'Audi LMP e le parti in composito del prototipo elettrico dei record Volkswagen ID.R. Il programma del corso - con una consistente parte pratica - affronta un approfondimento sui materiali compositi, una specializzazione particolarmente richiesta nell’ambito del Motorsport. 40 ore per un massimo di 6 studenti selezionati, per garantire il massimo della qualità.

I DOCENTI Tra gli insegnanti della MTS ci sono personalità tra le più esperte in questo mondo: da capi macchina Formula 1 in Ferrari, a chi ha svolto il medesimo ruolo in MotoGP per Ducati, c’è persino chi vanta anni alla Parigi Dakar con Yamaha... insomma veri professionisti del settore. Un'occasione per carpire i loro segreti, ottenuti con anni di gavetta, visto che una scuola così non esisteva.

QUANDO SI PARTE A novembre ci saranno le selezioni per i corsi regolari dell’anno scolastico 2020-2021: Auto Racing, Moto Racing e Performance Engineering, mentre i corsi per motorista, comunicatore ed esperto in compositi, in quanto specialistici, hanno date a sé che non rientrano nel calendario ordinario. Una cosa è certa tanti nuovi ragazzi verranno aiutati a realizzare il loro desiderio perché, come dice la fondatrice e CEO della scuola, Eugenia Capanna, la missione è ''rendere il sogno di ogni ragazzo una realtà''. Ma il tempo per presentare la propria candidatura è agli sgoccioli.