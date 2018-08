Autore:

Simone Dellisanti

NON E' IL MOMENTO "Michael Schumacher, indimenticato campione di Formula Uno e della Scuderia Ferrari si trasferisce in Spagna, a Maiorca". No, la notizia è stata già smentita dalla portavoce della famiglia Schumacher, Sabine Kehm che, da quel fatidico e maledetto incidente di Michael sugli sci a Méribel, continua a mantenere segrete le condizioni del suo assistito su espressa richiesta dei familiari del Campione.

ANCHE IL SINDACO Nelle ultime ore si era sparsa la notizia che Michael, ancora in gravi condizioni fisiche, si sarebbe trasferito con la sua famiglia a Maiorca per seguire la moglie Corinna nella nuova casa acquistata nella elegante località di Andratx. La villa è una grande proprietà privata (chiusa a sguardi indiscreti) di 30 milioni di euro, in precedenza appartenuta al presidente del Real Madrid Florentino Perez che non ha mai disdegnato proprietà immobiliari lontane e nascoste dagli sguardi dei paparazzi. Anche Katia Rouarch, il sindaco di Maiorca ha alimentato la suggestione confermando che "Michael Schumacher verrà a stabilirsi nella nostra città" ma, come di consueto, è intervenuta Sabine Kehm che ha smontato ogni nuova notizia riguardante il Campione. "Michael e la sua famiglia non prevedono di trasferirsi a Maiorca"

DAI SCHUMI! Il 3 gennaio 2019, Michael Schumacher festeggerà il suo cinquantesimo compleanno. Dalla Spagna o dalla Germania, poco importa, noi continuiamo a sperare di rivederlo presto.