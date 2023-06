F1, Wolff annuncia nuovi sviluppi per la Mercedes: "Ma il gap da Verstappen è troppo ampio"

Il manager austriaco prevede un'ulteriore crescita della W14, ma non si aspetta di poter mettere in discussione la supremazia della dominante Red Bull

L’esordio della W14B ha dato alla Mercedes una spinta in più nella lotta di alta classifica. I numeri parlano chiaro: dal momento in cui hanno debuttato gli aggiornamenti aerodinamici, nello scorso GP a Monte Carlo, Lewis Hamilton e George Russell hanno raccolto tre podi in tre gare. Il gap da Max Verstappen resta comunque ancora consistente e, nonostante l’annunciato arrivo di un ulteriore pacchetto di sviluppi per Silverstone, Toto Wolff non crede di poter mettere davvero sotto pressione il leader del Mondiale.

F1 2023, GP Canada: Lewis Hamilton (Mercedes)

PARLA WOLFF Intervistato da Sky Germania, il manager austriaco ha annunciato l’arrivo di un altro aggiornamento consistente alla macchina, che dovrebbe consentire alla Mercedes di sviluppare l’aerodinamica in stile Red Bull, scelta dopo la bocciatura del concetto “Zero sidepod” quasi completamente privo di pance laterali: “Porteremo un pacchetto di upgrade a Silverstone. Abbiamo visto un buon incremento di prestazioni in galleria del vento e abbiamo capito meglio che cosa serve alla macchina per andare più veloce, e anche come deve essere l’assetto”. Wolff ha poi anche confermato che un altro aggiornamento dovrebbe arrivare prima della pausa estiva (e, dunque, ragionevolmente a Spa).

F1 2023: Toto Wolff è il team principal della Mercedes AMG F1

RED BULL IMPRENDIBILE La W14 insomma migliora a vista d’occhio, in galleria del vento e nelle simulazioni ma anche in pista. Impossibile però, almeno stando alla tesi del team principal, mettere davvero in discussione quest’anno la leadership del dominatore Verstappen: “In generale, stiamo facendo dei grossi passi in avanti adesso e immagino che faremo dei buoni progressi (con questi altri pacchetti di aggiornamenti, ndr), ma credo anche che il vantaggio di Max sia troppo grande per poter pensare di metterlo seriamente sotto pressione. In ogni caso, sono convinto che ne verremo a capo… è una questione di aerodinamica ma anche dell’intero concetto meccanico. È tutto intrecciato”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/06/2023