Mercedes, c'è la data di presentazione della F1 W13 E Performance di Hamilton e Russell

È il quarto team ad annunciare la data di presentazione, e per il momento anche l’ultimo a far cadere i veli dalla nuova monoposto F1 2022. Si tratta però di una delle scuderie più attese, per via delle incertezze sul futuro di Lewis Hamilton e dell’arrivo del giovane arrembante George Russell, uno dei talenti più cristallini della nuova generazione di piloti. Parliamo ovviamente della Mercedes campione in carica della classifica Costruttori (per l’ottava volta di fila dal 2014 ad oggi, un record), che tra un mese esatto farà cadere i veli dalla nuova F1 W13 E Performance.

F1 2022, il concept della Mercedes AMG F1 2021

LA PRESENTAZIONE Chiaramente si tratta della monoposto più temuta del lotto partenti, probabilmente quella da battere considerando il ruolo da dominatrice degli ultimi due cicli regolamentari (2014-2016 e 2017-2021). Per vederla – e scoprire se, ad esempio, tornerà il classico grigio argento o se resterà il total black tanto caro a Sir Lewis Hamilton – dovremo attendere il prossimo 18 febbraio. Un mese esatto da oggi, un giorno dopo i rivali della Ferrari. Per allora, sarà chiaro se il sette volte iridato scenderà in pista per provare ad agguantare quell’ottavo iride che gli è rocambolescamente sfuggito lo scorso 12 dicembre.

18/2/22. 🗓️ Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance 🤩 pic.twitter.com/uv6oCGmNHh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 18, 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/01/2022