CLIMA SURREALE Continua in un clima surreale l'avvicinamento al primo Gran Premio della stagione in Australia, che rischia di saltare a causa del diffondersi dell'epidemia di Coronavirus. Si sospettano casi di Covid-19, infatti, in tre membri del paddock, ma nel subbuglio generale c'è comunque stato tempo per togliere i veli alla Renault e mostrare al mondo la nuova livrea, a dire il vero molto simile a quella della passata stagione.

R.S.20 All'evento hanno partecipato ovviamente il team principal Cyril Abiteboul e i due piloti, Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, che non hanno però svolto la conferenza stampa prevista per motivi di sicurezza e di salute pubblica, sempre legati al Covid-19. La monoposto usata per mostrare la nuova livrea è stata la vecchia R.S.19, di seguito una ricca photogallery inerente la presentazione e con protagoniste anche le immagini ufficiali della Renault R.S.20. aggiornate alla colorazione presentata oggi.