LA PREVISIONE 2019 Vi ricordate? Lo scorso anno Helmut Marko aveva previsto per la Red Bull cinque vittorie in stagione. Una dichiarazione audace, annoverata tra le consuete (numerose) sparate dell'austriaco, considerando che il motore Honda non aveva conquistato neppure un podio nelle precedenti quattro stagioni. La convinzione che Marko avesse toppato in pieno era aumentata dopo la doppietta Mercedes a Monte Carlo, nella gara su cui la Red Bull aveva messo il circoletto rosso come prima grossa chance di vittoria nel 2019.

SBAGLIATA MA NON TROPPO La crescita della power-unit giapponese, però, ha permesso al team austriaco di rifarsi a partire dall'estate e, a fine stagione, il bilancio parla di tre vittorie conquistate per mano di Max Verstappen. La previsione di Marko si è dunque rivelata errata, ma molto meno di quanto si potesse pensare: ''Il fatto che abbiamo vinto solo tre gare mi è costato soldi in diverse gare'' ha dichiarato con un sorriso il consulente della Red Bull in un'intervista a Servus Tv.

MARKO RILANCIA Considerati i progressi del motore Honda, in molti vedono ora l'accoppiata Red Bull-Verstappen come una seria candidata per il titolo 2020. La pensa così anche Marko, che ha dunque rilanciato la sua previsione in vista della prossima stagione: ''Vinceremo almeno cinque gare e il titolo''. Segnatevi queste parole, tra 12 mesi verificheremo quanto ci è andato vicino questa volta l'austriaco.