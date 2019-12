MEGLIO CHE MAI Il rischio che la Red Bull ripeta la partenza a rilento delle ultime stagioni anche nel 2020 sembrerebbe scongiurato, almeno stando a quanto rivelato da Helmut Marko, capo del settore Motorsport dell'azienda austriaca. L'ex pilota ha spiegato all'emittente Servus TV come il progetto per la nuova macchina viaggi "meglio che mai", con un anticipo di circa due settimane rispetto alla tabella di marcia.

PARTENZA LANCIATA Nelle ultime stagioni la Red Bull ha sempre sviluppato un'auto quasi mai competitiva sin dall'inizio, salvo riprendersi nel corso della stagione e risultare a livello della Mercedes e della Ferrari nelle ultime uscite. Sia Max Verstappen che Helmut Marko, però, hanno garantito che stavolta questo non accadrà e il team si farà trovare pronto alla ripresa del campionato a Melbourne, il 15 marzo prossimo, il tutto grazie anche ai progressi fatti dalla Honda nel corso del 2019. "Abbiamo imparato la lezione e il prossimo anno non avremo scuse" - ha spiegato Helmut Marko - "La potenza del nostro motore Honda è al top, Max è al top e ora dobbiamo consegnare loro un telaio al top. Al momento siamo due settimane avanti rispetto al programma che ci eravamo prefissati: va meglio che mai."

VINCERE INSIEME Alle parole di Marko fanno eco quelle del pilota di punta del team, Max Verstappen, che non vede l'ora di tornare nell'abitacolo: "Sono davvero positivo, sto bene alla Red Bull e tutto sta andando alla grande, e questa è la cosa più importante. Io sono tranquillo e voglio vincere con la Red Bull." In effetti essere competitivi sin da subito sarà fondamentale per la casa di Milton Keynes, in quanto se così non dovesse essere e Max non potesse lottare per il titolo nel 2020, si aprirebbero scenari di mercato di cui già si vocifera, con un suo probabile trasferimento in Mercedes al posto, forse, di Lewis Hamilton, in forte odore di Ferrari.