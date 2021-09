SFIDA A TUTTO CAMPO Il duello mondiale tra Mercedes e Red Bull si trasferisce anche sulle passerelle di moda. In particolare, Helmut Marko ha sfruttato la presenza di Lewis Hamilton alla settimana della moda a New York - nei giorni immediatamente successivi il GP Italia - per attaccare ancora una volta il britannico. Al centro della contesa, le reali condizioni del sette volte iridato dopo l'incidente con Max Verstappen a Monza, eccessivamente romanzate secondo i rivali.

I DUBBI DI MARKO Ai microfoni dell'emittente tedesca n-tv, Marko ha dedicato frasi velenose a Hamilton: ''L'intero incidente non l'ha certamente messo in pericolo di vita. Se avesse avuto un dolore al collo davvero serio o qualche problema, non sarebbe stato a New York il giorno dopo con l'abito molto divertente con cui è apparso - ha dichiarato il 78 enne austriaco facendo riferimento all'outfit sfoggiato dal pilota Mercedes - Se prendi un volo di sette ore con un collo ferito dopo un incidente del genere, allora non doveva essere poi così grave''. Un'opinione simile è stata espressa anche da Ralf Schumacher, il quale ha accusato Hamilton di ''drammatizzare'' l'incidente. Dal canto suo, il pilota della Mercedes ha postato sui social foto e video di trattamenti e allenamenti specifici per il recupero dopo il contatto tra la ruota posteriore di Verstappen e il suo casco.

F1 GP Sakhir 2020, Manama: Helmut Marko (Red Bull Racing)

QUANDO LA VISIERA SI ABBASSA... Dopo il secondo scontro stagionale tra i due rivali per il titolo, Marko ha assicurato che la Red Bull sta comunque facendo il possibile per mantenere basse le tensioni: ''Da parte nostra, cerchiamo di influenzare Max in modo che ci sia rispetto reciproco e che le collisioni siano evitate dove possibile - ha aggiunto - Ma sono piloti da corsa. Quando la visiera è abbassata, tutto questo è dimenticato''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/09/2021