Autore:

Salvo Sardina

INIZIATIVA Studi, ti mostri uno studente meritevole, ti diplomi e… Voli direttamente a Monza per le prove del Gran Premio d’Italia di F1. Questa l’idea della Regione Lombardia, che ha lanciato la seconda edizione del concorso “Diplomati in pista” per premiare i neodiplomati lombardi del 2019. L’iniziativa mette a disposizione dei giovani 300 biglietti per assistere alle prove libere del venerdì monzese, fissate per il prossimo venerdì 6 settembre.

COME PARTECIPARE Due i requisiti per partecipare all’iniziativa: essersi diplomati nel 2019 e averlo fatto presso un istituto scolastico sito nel territorio regionale della Lombardia. I giovani che rientrano in questa categoria dovranno compilare il form online che sarà attivo dalle 12.00 del 1° agosto alle 12.00 del 26 agosto per ottenere un biglietto per sé e per un accompagnatore. I tagliandi saranno assegnati in base al voto di maturità privilegiando, in caso di parità di voto, l’ordine temporale di presentazione delle domande. I vincitori riceveranno direttamente via mail il biglietto da stampare e presentare ai cancelli d’ingresso dell’Autodromo Nazionale, insieme a un documento d’identità.