Autore:

Simone Dellisanti

UNICA TORNATA Da Paddy Lowe, direttore tecnico della Williams F1, arriva l'indiscrezione:" Liberty Media sta pensando di tornare al giro singolo o a un minor numeri di giri della qualifica per decretare chi potrà partire dalla prima posizione disponibile sulla griglia di partenza dei Gran Premi di Formula Uno. I giri singoli aumenterebbero lo spettacolo e se li sommiamo a pneumatici non riscaldati da termocoperte e con una finestra di utilizzo più ampia, sarebbe una cosa positiva per tutta la F1“. Queste le parole dell'ingegnere britannico.

NE GUADAGNA LO SPETTACOLO Le qualifiche a giro singolo non sono di certo una novità per la Formula Uno e abbiamo già avuto modo di conoscere questa modalità nel 2003, quando il Circus comandato da Ecclestone sperimentò la regola del giro singolo, decretando il poleman sommato i tempi delle vetture in pista del venerdì (con serbatoio scarico) e del sabato (con serbatoio di benzina parzialmente riempito per permettere alle vetture di fare una prima parte di gara).