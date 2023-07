Leclerc minimizza i team radio contro Sainz: "Penso che Carlos capirà"

La Ferrari ha chiuso le qualifiche del GP Gran Bretagna con il quarto e il quinto tempo di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Un risultato discreto, considerando il grande equilibrio alle spalle di Max Verstappen nel quale si è prepotentemente inserita la McLaren, giunto al termine di una sessione che ha visto attimi di tensione tra i due piloti del Cavallino Rampante.

Q1 MOVIMENTATA Tutto è avvenuto nel corso della Q1, disputata con condizioni di pista passate dall'umido all'asciutto e quindi molto difficili da gestire. Sainz si è lamentato via radio per aver dovuto lasciar passare Leclerc all'uscita della corsia box, prima dell'ultimo tentativo: ''Non è leale ciò che mi chiedete di fare'' ha detto lo spagnolo. Le posizioni tra i due si sono poi nuovamente invertite in pista quando, in un momento di caos nelle ultime curve prima di iniziare il giro lanciato, Sainz ha imitato Verstappen e Hamilton superando alcune monoposto incolonnate tra cui la SF-23 del monegasco. Una manovra che non è particolarmente piaciuta a Leclerc, che via radio ha detto: ''Bello, Carlos. Bello. Bel sorpasso all'ultima curva''.

LA SPIEGAZIONE DEL PRIMO EPISODIO È stato proprio Leclerc a spiegare ai media quello che è accaduto, partendo dall'episodio in corsia box: ''Ciò che è avvenuto nella corsia dei box è qualcosa che ci aspettavamo, perché cerchiamo sempre di uscire entrambi nel momento in cui è meglio gestire le vetture in arrivo. In questa gara ho avuto la priorità di scegliere se volevo essere davanti o dietro, nella prossima gara Carlos avrà la priorità se essere davanti o dietro. Qui ho avuto la scelta e ho deciso di essere davanti''.

IL SARCASMO SUL SECONDO EPISODIO Leclerc ha poi spiegato il motivo del suo sarcasmo quando si è aperto via radio con il team per lamentarsi del nuovo sorpasso di Sainz: ''Alla fine eravamo molto stretti sui tempi ed è stato molto difficile per noi sapere se avremmo superato o meno il traguardo prima della bandiera a scacchi. Carlos ha deciso di sorpassare, il che non è l'ideale. Niente di grave, con l'adrenalina dentro la macchina a quel punto non sai se ce la farai. Sì, probabilmente il messaggio radio era un po' più aggressivo, ma penso che Carlos capirà abbastanza bene''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/07/2023