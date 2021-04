ATTESA PER LE NOVITA' Passano i mesi e si avvicinano le scadenze che porteranno alla definizione del nuovo regolamento per i motori che verranno utilizzati in F1 a partire dalla stagione 2025, in sostituzione delle attuali power-unit. Tra gli spettatori più interessati alle decisioni che prenderanno i protagonisti del Circus ci sono senz'altro la Porsche e più in generale il gruppo Volkswagen. Dal direttore della sezione Motorsport della casa di Stoccarda, Fritz Enzinger, continuano ad arrivare professioni di interesse versi gli sviluppi della questione, confermando così quanto dichiarato già nel recente passato. In particolare, sono due gli aspetti a cui si guarda prima di valutare seriamente l'approdo nella categoria.

I CARBURANTI Intervistato da Auto Motor und Sport, Enzinger ha sottolineato come la possibile adozione dei carburanti sintetici sia una delle condizioni che farebbero aumentare l'interesse della Porsche verso la F1: ''Fondamentalmente, monitoriamo e valutiamo tutti gli sviluppi in corso nelle categorie di corse rilevanti a livello globale. In F1 i nuovi regolamenti sui motori non arriveranno prima del 2025. Questo potrebbe anche essere parallelo all'introduzione degli e-fuel, il prerequisito per le corse a emissioni zero''.

I COSTI Un altro aspetto importante è relativo all'introduzione di un budget cap specifico anche per i motori. L'adozione di questi due requesiti potrebbe portare il gruppo Volkswagen, di cui Porsche fa parte, a partecipare attivamente alle riunioni di lavoro che definiranno nel dettaglio i nuovi regolamenti: ''Il gruppo sta seguendo tutto questo da bordo campo, al momento niente di più - ha aggiunto Enzinger - Ovviamente seguiamo le decisioni fondamentali. Solo se la situazione cambiasse e il gruppo Volkswagen valutasse il coinvolgimento in qualsiasi forma, la nostra partecipazione alle commissioni inerenti l'argomento avrebbe senso''. Il manager austriaco ha concluso ribadendo che al momento è troppo presto per dire quale marchio sceglierebbe Volkswagen per l'ingresso in F1 tra Porsche e Audi.