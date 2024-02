Stake F1 Team o Kick Sauber? Il caso paradossale della scuderia svizzera

La Sauber continua nelle sue trasformazioni nel corso del tempo e, dopo essere stata il team di Alfa Romeo nelle ultime sei stagioni, da quest'anno diventa lo Stake F1 Team. Caratterizzata dalla vistosa livrea nera e verde fluo sulla C44 presentata a inizio settimana, la nuova partnership ha portato con sé anche qualche problema di natura legale.

UN NOME... CANGIANTE Le complicazioni derivano dal settore in cui opera il title sponsor Stake, marchio di scommesse oltre che di intrattenimento e lifestyle. Come già successo lo scorso anno, quando l'azienda compriva già sulla livrea delle monoposto, in alcune nazioni che hanno regole particolarmente severe sul gioco d'azzardo il nome Stake non può apparire e per questo viene sostituito da quello della società sorella Kick, una piattaforma di streaming che ha tra i suoi fondatori proprio il title sponsor Sauber. Per questo motivo, quest'anno il team vedrà il suo nome variare da Stake F1 Team a Kick Sauber a seconda dei paesi in cui si corre.

UNA SFIDA DIVERSA La situazione è decisamente bizzarra e il team principal Alessandro Alunni Bravi ha spiegato così l'approccio della scuderia svizzera: ''Rispetteremo pienamente tutte le leggi locali applicabili e laddove il nome Stake sarà proibito, quindi dove la pubblicità del gioco d'azzardo è vietata, utilizzeremo un nome diverso. Come l'anno scorso, abbiamo Kick come uno dei nostri partner più importanti, il nome del nostro telaio è Kick Sauber, quindi dove non correremo come Stake F1 Team, utilizzeremo un secondo nome di squadra''. Lo stesso Alunni Bravi ammette che la situazione metterà alla prova sia la squadra sia gli appassionati: ''Naturalmente abbiamo adottato tutte le misure necessarie per adeguarci. L'adattabilità della squadra sarà messa alla prova e i fan potrebbero dover adattarsi a vedere la loro auto preferita avere nomi diversi a seconda del luogo della gara''.

SVIZZERI SCONTENTI I problemi legati al nuovo title sponsor non riguardano però solo alcuni gran premi. La Sauber ha sede a Hinwil, in Svizzera, e la locale Commissione Federale dei Casinò non ha nascosto il suo malcontento per l'operato del team, visto come un modo per aggirare le leggi. Nel rapporto Schweizer Radio und Fernsehen il professore Patrick Kraeuskopf, docente di Scienze del diritto della concorrenza presso l'Università di Scienze Applicate di Zurigo, ha sottolineato le criticità: ''Nel caso presente, i marchi Stake e Sauber sono così legati tra loro, o il termine Stake è così fortemente impresso nella mente degli spettatori, che probabilmente abbiamo oltrepassato il limite della pubblicità non autorizzata''.

IN ATTESA DI AUDI La partnership tra Sauber e Stake dovrebbe garantire al team svizzero circa 50 milioni di dollari. Una cifra importante per affrontare due stagioni di autentica transizione, prima che nel 2026 l'Audi entri ufficialmente facendo della scuderia svizzera il proprio team di F1. Alunni Bravi ha aggiunto: ''Abbiamo un'identità nuova e chiara. Iniziamo con un evento di lancio che credo sia una testimonianza di ciò che vogliamo fare, con un nuovo motto per la squadra, 'unleashed (scatenato, ndr)', che per noi significa davvero il modo in cui vogliamo comunicare, il modo in cui vogliamo essere percepiti. Un team di F1 non è solo un team di corse, è una grande operazione e bisogna lavorare su tutti gli aspetti, in pista, fuori pista, sul lato tecnico, anche sul lato commerciale. Con Stake penso che raggiungeremo obiettivi importanti che porteranno un valore aggiunto anche alla F1''.

