Jos Verstappen vede Max in pista a lungo: "Continuerà fino a 40/45 anni"

In F1 gli esempi di longevità tra i grandi campioni non mancano. Attualmente, sulla griglia di partenza troviamo il quarantaduenne Fernando Alonso e il trentottenne Lewis Hamilton, entrambi tutt'altro che appassiti rispetto alle stagioni in cui hanno conquistato i loro titoli mondiali. Max Verstappen di anni ne ha solo 26, ma potrebbe anch'esso garantirsi una lunghissima permanenza nel Circus, anche se il pilota della Red Bull recentemente ha confessato di non voler rimanere così a lungo nel mondiale.

CARRIERA INFINITA Sulla questione è intervenuto chi conosce davvero bene Max, ossia il padre Jos Verstappen. L'ex pilota di Benetton e Arrows ai micorfoni di Sky Sports UK ha sottolineato la grande passione del figlio per le corse, facendo una previsione che smentisce nettamente le dichiarazioni più caute del tre volte iridato: ''Non ci aspettavamo che fosse così bravo, che vincesse le gare e che ne vincesse così tante, sicuramente non all'età di 26 anni. Non si stancherà mai di correre. Penso che continuerà fino ai 40, fino ai 45, ma tutto dipende dalle piccole cose''.

IL PRIMO MONDIALE Jos Verstappen ha poi ricordato le emozioni vissute nel momento in cui Max ha conquistato il suo primo titolo mondiale, al termine del discusso GP Abu Dhabi 2021: ''Non l'avete nemmeno visto, ma avevo la pelle d'oca. Erano tutti davvero nervosi. Penso che il mio battito cardiaco sia aumentato per tutta la gara e penso che dopo la gara tutto sia caduto dalle spalle''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/11/2023