Raikkonen si trasferisce in Italia per seguire la carriera del figlio Robin

L'Italia è ancora nel destino di Kimi Raikkonen. Il finlandese, campione del mondo 2007 con la Ferrari, ha deciso di trasferirsi nel nostro paese per seguire da vicino la carriera del figlio Robin. Il primogenito, 8 anni, sta dimostrando di aver ereditato i geni del padre togliendosi già più di una soddisfazione nelle competizioni kart.

POSIZIONE TATTICA La famiglia Raikkonen sembra prendere sul serio le potenzialità del bambino, al quale è già stata dedicata una pagina social. Il figlio d'arte corre con il team italiano CRG, squadra che in passato ha fatto gareggiare futuri campioni come Lewis Hamilton e Max Verstappen. Per questo motivo, Kimi e la moglie Minttu hanno deciso di acquistare una lussuosa tenuta a Como, in una posizione ideale per raggiungere in tempi brevi i principali kartodromi del nord Italia e in particolare la pista di Lonato che sorge nel bresciano.

CIAO SVIZZERA I lavori di ristrutturazione, che prevono la costruzione di una piscina e di una zona wellness, sono attualmente in corso e la famiglia Raikkonen, che comprende anche gli altri figli Rianna e l'ultima arrivata Grace, si è momentaneamente stabilita in un appartamento nel centro della cittadina lombarda, in via Diaz. Negli ultimi anni, la loro residenza ufficiale era invece in Svizzera nel comune di Baar, città di 24mila abitanti che sorge nel Canton Zugo. Sia Robin sia Rianna, 6 anni, risultano già iscritti a una scuola locale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/10/2023