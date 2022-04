GP Italia 2022: aperta la vendita dei biglietti, tutte le info

APPUNTAMENTO A SETTEMBRE Dopo il grande successo di pubblico registrato dalle vendite dei biglietti per il weekend di Imola, è già tempo di guardare al secondo appuntamento stagionale della F1 nel nostro Paese. Parliamo ovviamente del GP Italia, in programma all'Autodromo Nazionale di Monza dal 9 all'11 settembre. Quest'oggi sono state ufficialmente aperte le vendite dei biglietti per l'evento che quest'anno tornerà ad avere la massima capienza disponibile, con l'apertura anche delle zone prato rimaste chiuse nel 2021 a causa della pandemia di Covid-19 che aveva costretto addirittura a disputare l'edizione 2020 a porte chiuse.

F1 GP Italia 2021, Monza: la partenza della gara

I PREZZI A differenza del GP Emilia Romagna, il GP Italia avrà un programma tradizionale, con due sessioni di prove libere al venerdì, una al sabato mattina seguita dalle qualifiche al pomeriggio e poi il gran premio domenica alle 15. Dando un'occhiata al listino dei prezzi, per la giornata di venerdì si va dai 21€ del prato ai 127,20 della tribuna centrale. Al sabato si sale da un minimo di 42 a un massimo di 292€, mentre per domenica gli estremi sono rispettivamente 53 e 742€. È possibile inoltre acquistare l'abbonamento per l'intero weekend: in questo caso si parte dai 97,5€ del prato e si sale fino ai 916,50 della tribuna centrale. Per ogni tipo di tagliando è disponibile la versione a prezzo ridotto per gli under 12.

COME ACQUSTARE I BIGLIETTI La vendita è organizzata dal circuito Vivaticket e i biglietti si possono acquistare online tramite il sito ufficiale Monzanet o nei punti vendita fisici autorizzati. Ogni tagliando permette anche l'accesso alla Fan Area.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/04/2022