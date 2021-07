NASCE IGNITE Era uno dei punti fermi del rinnovo contrattuale di Lewis Hamilton con la Mercedes: impegnarsi reciprocamente per migliorare il mondo del motorsport sotto l’aspetto dell’inclusione e della tutela della diversità. Oggi viene annunciata la nascita del frutto di questo lavoro, basato sullo studio della Hamilton Commission e finanziato dal team Mercedes AMG F1 e Mission 44, la fondazione creata a tale scopo dal sette volte iridato: si chiamerà “Ignite” – che tradotto significa “accendere, innescare, incentivare” – ed è il progetto volto ad incentivare, appunto, la passione per il motorsport all’interno degli ambienti che fino a questo momento sono stati poco considerati dall’industria dell’automobile e dello sport a motore.

IL PROGRAMMA Ignite, insomma, si inserisce e alimenta un movimento che vuole spingere l’inclusione e la diversità per l’ingresso nel mondo della Formula 1 e del motorsport in generale, il cui accesso è solitamente riservato ai maschi bianchi. Il programma di Ignite si propone di promuovere e alimentare la passione per lo sport all’interno degli ambienti STEM (le discipline relative a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), raccontando le esperienze di modelli provenienti da categorie poco rappresentate – e proprio Hamilton in tal senso ne è un emblema vivente – e soprattutto finanziando e supportando le carriere degli studenti più talentuosi e meritevoli che non avrebbero altrimenti la possibilità economiche di proseguire negli studi. Il tutto, grazie a un fondo multimilionario ad hoc, fortemente voluto da Lewis e, appunto, dal team Mercedes F1.

PARLA TOTO “Sono felice – spiega il team principal Toto Wolff – di poter finalmente svelare il piano dell’iniziativa Ignite. Aprire l’ambiente del motorsport spingendolo a diventare più diverso e inclusivo è fondamentale per i valori della nostra squadra e, con il pieno supporto di Mercedes-Benz, ci stiamo impegnando per lasciare un impatto positivo sulla società, costruendo una piattaforma che darà la chance alle prossime generazioni di avere accesso facilitato al lavoro nel nostro fantastico sport. Ignite si inserisce di fianco al programma voluto da Mercedes, denominato ‘Accelerate 25’, con lo scopo di scovare talenti provenienti dai gruppi sottorappresentati”.

SODDISFAZIONE LEWIS “La Mercedes – aggiunge Sir Lewis Hamilton – ormai da tempo supporta la mia ambizione di migliorare l’inclusione e la diversità nel motorsport. Sono contento che, attraverso il programma Ignite, avremo la possibilità di lavorare insieme per realizzare quest’obiettivo. Incentivare la diversità non è soltanto una strategia vincente, ma anche l’approccio moralmente più giusto per qualsiasi tipo di industria e le valutazioni della Hamilton Commission ci hanno offerto tanti spunti da cui partire. Sono fiducioso che Ignite possa portare risultati tangibili e cambiare per davvero il nostro mondo… Per 15 anni sono stato solo uno dei pochissimi neri in F1 e sono orgoglioso che Mercedes si stia impegnando con me per cambiare in meglio”.