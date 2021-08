POMERIGGIO COMPLESSO Dopo il buon avvio nella sessione del mattino, il venerdì di Charles Leclerc a Spa-Francorchamps è stato rovinato dall'incidente avvenuto nella seconda metà delle PL2. Il monegasco si era da poco rilanciato per il suo tentativo di simulazione qualifica, dopo aver dovuto abortire il giro precedente per via delle bandiere gialle esposte dopo un testacoda di Esteban Ocon, quando ha perso il controllo della sua Ferrari nella chicane di Les Combes, subito dopo il lungo rettilineo del Kemmel. Un tratto di media velocità, ma con le barriere piuttosto vicine alla pista, dove è stato impossibile al 24enne evitare il contatto con le protezioni. I danni si sono concentrati in particolare nella parte anteriore sinistra, con la sospensione che dovrà essere sostituita. La direzione gara ha momentaneamente sospeso la sessione esponendo la bandiera rossa, per permettere di rimuovere la vettura incidentata.

🚩 RED FLAG 🚩



Leclerc goes into the barriers coming out of Turn 6 💥



He's out of the car 👍#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/WYerZJkoEC — Formula 1 (@F1) August 27, 2021

TRADITO ANCHE MAX Ma Leclerc non è stato l'unico pilota a pagare dazio al circuito di Spa-Francorchamps. Poco dopo la ripresa dell'attività in pista, anche Max Verstappen ha perso il controllo della sua monoposto, solo pochi metri più avanti rispetto al ferrarista. L'olandese ha picchiato invece col posteriore quando era ormai in uscita da Les Combes, danneggiando la sospensione posteriore. Prove libere concluse per lui, ma anche per tutti gli altri piloti, dato che è stata nuovamente esposta la bandiera rossa fino al termine del tempo a disposizione. Le libere di domani mattina saranno dunque importantissime per completare il lavoro non svolto quest'oggi. L'olandese si consola con il miglior tempo delle PL2.