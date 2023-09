Il piano "bee" per riportare Vettel in Formula 1

A neppure un anno dal suo ritiro, Sebastian Vettel sembra avere sempre più voglia di tornare nell'ambiente della F1. Dopo la visita nel paddock del GP Monaco e le esibizioni al volante di vecchie F1, tutte rigorosamente adattate per utilizzare carburanti sintetitici, le voci su un possibile ritorno del quattro volte iridato si fanno sempre più frequenti.

L'AVVERTIMENTO DI ALONSO Se ne è parlato molto anche a Singapore, dove uno specialista di ritorni come Fernando Alonso ha messo in guardia l'ex rivale: ''Dipende da lui, ovviamente, se ci sta pensando. Ma penso che abbiamo visto come il ritorno di Daniel Ricciardo sia stato una sfida. Il ritorno in F1 non può essere sottovalutato''.

IL PIANO ''BEE'' In realtà, più che come pilota Vettel sembra in procinto di ritornare sotto altre vesti. Stefano Domenicali, CEO della F1, lo vorrebbe come ambasciatore per le iniziative ambientali del Circus. In quest'ottica rientra anche l'annunciata presenza del tedesco al prossimo GP Giappone. In quell'occasione verrà lanciato un programma riguardante la creazione di alberghi per api in legno lunghi 1,7 metri. Alcuni di questi verranno posizionati ai lati della pista di Suzuka nel prossimo fine settimana. In totale i ''bee hotel'' saranno 11 e ce ne sarà uno per ogni scuderia. Vettel ha invitato piloti e team principal all'evento di lancio dell'iniziativa. Ape in inglese si dice ''bee'' e sui media d'Oltremanica l'operazione viene già presentata come ''plan bee'' per il ritorno dell'ex ferrarista in F1.

QUALCOSA ARRIVERA' Parlando del suo futuro, Vettel ha dichiarato al quotidiano Kleine Zeitung: ''In questo momento sto solo provando alcune cose. Piccole cose come in Giappone, e poi mi sorprenderò quello che verrà dopo. Ma qualcosa arriverà sicuramente''. Per il tedesco si parla molto di un ruolo di consulente in Red Bull, nel posto che ora è occupato da Helmut Marko. L'ottantenne austriaco ha commentato così questo scenario: ''Il suo carattere, la sua formazione e il suo carattere lo rendono perfetto per il ruolo di leader. Deve prima essere chiaro su ciò che vuole. Con un lavoro del genere viaggerebbe di nuovo molto e ciò comporterebbe molti viaggi aerei, il che sarebbe difficile a causa dei suoi impegni ambientali. Ma forse sarà in grado di combinare tutto questo e aprire nuove strade''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/09/2023