Verstappen senza rivali, la F1 si spaventa: "Vincerebbe anche senza un'ala"

A Spa-Francorchamps è andato in scena l'ennesimo monologo di Max Verstappen. L'olandese ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva, decima su dodici gare fin qui disputate, infliggendo ancora una volta distacchi pesanti a tutti gli avversari. L'unica differenza rispetto al solito copione è rappresentata dai 16 giri al comando concessi a Sergio Perez e figli della penalità sulla griglia di partenza che hanno costretto l'olandese a scattare dalla sesta posizione. Il quasi tre volte iridato va così in vacanza con ben 125 lunghezze di vantaggio in classifica generale sul messicano e, come lui stesso ha fatto notare nelle scorse settimane, con 314 punti totali porterebbe da solo il titolo Costruttori alla Red Bull dato che la Mercedes è seconda a quota 247.

LA RED BULL GONGOLA Il team austriaco quest'anno ha vinto tutti e dodici i gran premi fin qui disputati ed è in corsa per realizzare una stagione perfetta, senza lasciare successi agli avversari, un'impresa mai accaduta in F1. A riguardo, Helmut Marko ha sottolineato: ''Realisticamente devo dire che non riusciremo, ma ne abbiamo già vinte 12 e all'inizio abbiamo detto che non potevamo farlo, quindi chi lo sa?''. Il consulente austriaco ha poi voluto sottolineare la superiorità di Verstappen parlando del secondo posto di Perez: ''Il secondo posto dietro a Max è come una vittoria. Probabilmente avrebbe vinto anche partendo dall'ultimo posto in griglia''. Anche il team principal Chris Horner si gode il dominio di Verstappen e ha scherzato su quanto visto ieri nel GP Belgio: ''Sono rimasto sorpreso dal fatto che Max abbia impiegato così tanto tempo per arrivare in testa''.

IL RAMMARICO DI WOLFF Gli avversari hanno da tempo rinunciato alla lotta per i titoli iridati, con Toto Wolff che a Spa ha utilizzato parole eloquenti per parlare della superiorità di Verstappen: ''Il nostro ritmo era buono anche rispetto a Perez. Ma Max, senza dubbio, è in un altro campionato. Penso che dobbiamo solo ignorarlo, perché la seconda Red Bull è dove siamo. Senza Max, avremmo una lotta serrata e una stagione fantastica''.

VITTORIE CON HANDICAP Il dominio di Verstappen è tale che si arrivano a immaginare anche ipotetici scenari in cui l'olandese riuscirebbe a vincere nonostante condizioni nettamente sfavorevoli. Dei buoni esempi li ha fatti l'ex pilota di F1 Timo Glock, commentatore per Sky Germania: ''Dovremmo dire che Max potrebbe sostanzialmente vincere anche se passasse l'intero fine settimana con gomme dure. O senza un'ala anteriore'' ha aggiunto sorridendo.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/07/2023