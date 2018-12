Autore:

Simone Dellisanti

BUON COMPLEANNO! Nel 2022 Monza celebrerà cento anni di vita e come regalo avrà a disposizione cento milioni di euro per ristrutturare e ammodernare le strutture e il tracciato del Tempio della Velocità, magari riuscendo pure a recuperare le iconiche sopraelevate. A svelare il maxi investimento per i prossimi anni e stato il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani che, alla Gazzetta dello Sport, ha ammesso la necessità di ammodernare il tracciato brianzolo per poterlo rendere idoneo rispetto gli standard attuali della Formula Uno.

COSA CAMBIA Gli interventi saranno mirati a migliorare tutto l'impianto delle tribune per poter permettere di ospitare più persone e in maggior sicurezza, inoltre l'idea sarebbe quella di eliminare la prima e la seconda variante e ripristinare l’originale raggio della seconda di Lesmo, nel 1994 modificata perché ritenuta troppo pericolosa. Infine, dovrebbero anche iniziare i lavori per poter permettere al circuito brianzolo di recuperare le sopraelevate che, insieme al circuito stradale, farebbero diventare il Circuito di Monza lungo ben 10 chilometri.

IL CONTRATTO C'è da dire che Liberty Media vorrebbe continuare far correre le monoposto di Formula Uno sull'attuale circuito di Monza senza modificarlo nelle sue parti interne ed esterne ma la Sias, la società che gestisce la pista, vorrebbe rinegoziare il contratto con i patron della massima serie motoristica e sedersi al tavolo delle trattative con un impianto rinnovato, in tutto e per tutto, permetterebbe di avere più forza e credibilità.