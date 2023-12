I team di F1 si schierano dalla parte dei Wolff: "Nessun reclamo da parte nostra"

La lotta di potere tra F1 e FIA che si sta disputando attorno al presunto conflitto di interessi della coppia di coniugi Wolff continua a regalare colpi di scena, anche se di fatto tutte le novità vanno lette come conferma di quelli che sono gli schieramenti in campo. Come vi abbiamo spiegato ieri, tra Liberty Media e il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem è in corso una vera e propria guerra che si sta manifestando in quello a cui stiamo assistendo in questi giorni.

LA NUOVA INDISCREZIONE Dopo l'apertura dell'indagine da parte della FIA nella giornata di martedì e l'immediata replica contrariata da parte di F1, Mercedes e Susie Wolff, nel pomeriggio di mercoledì è iniziata a circolare la ricostruzione fatta da una fonte anonima al sito PlanetF1.com, secondo la quale l'azione da parte della Federazione sarebbe stata spinta anche dalle denunce contro Wolff avanzate da altri team. Uno scenario che avrebbe reso meno evidente la formazione di due fronti, con l'intero mondo della F1 schierato compatto contro la FIA.

LA REAZIONE DEI TEAM In realtà, questa voce non ha fatto che rafforzare il fronte delle scuderie, le quali attraverso i propri profili social hanno pubblicato in stereofonia il seguente comunicato, specificando di non avere alcun ruolo nell'indagine sui coniugi Wolff: ''Possiamo confermare di non aver presentato alcun reclamo alla FIA in merito all'accusa di informazioni di natura riservata scambiate tra un Team Principal di F1 e un membro dello staff della FOM. Siamo lieti e orgogliosi di supportare la F1 Academy e il suo amministratore delegato attraverso il nostro impegno a sponsorizzare un concorrente con le nostre livree a partire dalla prossima stagione''. Ovviamente il Team Principal in questione è Toto Wolff e l'amministratore delegato della F1 Academy, campionato organizzato dalla FOM, sua moglie Susie.

L'ALLEANZA CON HORNER Il fatto che i team siano completamente uniti in questa vicenda è confermato dalle dichiarazioni ai microfoni della britannica Sky Sports di Chris Horner, acceso rivale di Wolff negli ultimi campionati di F1, sulla bufera che ha coinvolto il boss della Mercedes: ''Abbiamo una grande rivalità in pista, ma non abbiamo presentato alcun reclamo ufficiale alla FIA né su Susie, né su Toto, né sulla Mercedes. In effetti, la Red Bull è stata la squadra che più si è impegnata con la F1 Academy fin dalla sua nascita, al punto che tra i due team di proprietà della Red Bull iscriveremo tre vetture. Quindi abbiamo lavorato a stretto contatto con Susie, che sta facendo un ottimo lavoro con la F1 Academy. Quindi penso che noi, come altri, siamo rimasti piuttosto sorpresi dalla dichiarazione emessa ieri sera, ma certamente non è stata istigata, richiesta o innescata dalla Red Bull. Non abbiamo sollevato alcun reclamo ufficiale né presentato alcuna richiesta alla FIA o alla FOM''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/12/2023