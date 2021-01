QUESITI FILOSOFICI Anche se conclusosi con un deludente nono posto al termine del GP Sakhir, il weekend di George Russell al volante della Mercedes ha sicuramente fornito molto materiale di discussione. Se un giovane pilota, seppur tra i maggior talenti della sua generazione, è in grado di ottenere la prima fila e di comandare a lungo la prima gara disputata al volante della W11, quanto pesano realmente le qualità di Lewis Hamilton nei suoi successi a ripetizione?

VERSTAPPEN IRRAGGIUNGIBILE Un parere, sicuramente di parte, è arrivato ora da Chris Horner. Il team principal della Red Bull ha risposto così alla domanda della testata olandese RacingNews365 riguardo le qualità di Max Verstappen: ''Penso che sia il migliore. La prestazione di Russell lo ha confermato, per me. Non bisogna ignorare tutto ciò che Hamilton ha raggiunto, ma lui ha accesso a un buon pacchetto, mentre Max deve sempre estrarre di più dalla sua macchina. Lo si può vedere dal fatto che un pilota della Williams si è qualificato direttamente in prima fila e ha quasi vinto la gara. Se qualcuno dovesse salire sulla monoposto di Max - nel caso in cui lui avesse contratto il coronavirus (la causa per cui Russell sostituì Hamilton, ndr) - non raggiungerebbe mai il suo livello di prestazioni''.