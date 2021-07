MOTORE RIUTILIZZABILE Dal Giappone sono arrivate buone notizie per la Red Bull: il motore utilizzato da Max Verstappen a Silverstone è sopravvissuto all'impatto a 51G contro le barriere e potrà essere utilizzato nel weekend deò GP Ungheria. L'olandese verificherà nel corso delle prove libere del venerdì che tutto sia in ordine, con la speranza di limitare le conseguenze del discusso incidente con Lewis Hamilton: ''La power unit è stata inviata a Sakura per un'ispezione approfondita - ha spiegato un portavoce della Honda - Alcune parti sono state sostituite senza rompere i sigilli FIA, come consentito dalle regole. Venerdì utilizzeremo questa unità per condurre dei test in pista su vasta scala, dopodiché avremo un'idea più chiara del suo possibile utilizzo in gara''.

RED BULL AL RISPARMIO La Red Bull ha stimato il conto dei danni tra i 750.000 e l'1,5 milioni di euro e il fatto che il motore si possa riutilizzare è una buona notizia anche da questo punto di vista. Helmut Marko, ai microfoni della tv tedesca RTL, ha aggiunto: ''Grazie a Dio, il motore può essere riutilizzato. Se non ci saranno ulteriori difficoltà o problemi tecnici concluderemo la stagione con i tre motori consentiti, in modo che Max non venga penalizzato''. L'austriaco ha poi spiegato come il team cercherà di ammortizzare il peso economico dell'incidente sul budget cap a disposizione: ''Naturalmente abbiamo preventivato una certa quantità di danni causati dagli incidenti, ma questo è stato calcolato sugli episodi degli ultimi anni. Non abbiamo mai avuto un incidente così grave, significa che dobbiamo adattarci. Non vogliamo restrizioni per il 2021, ma questo significa che dobbiamo risparmiare altrove. Gli esperti finanziari e gli ingegneri lo stanno facendo, in modo che non ci siano perdite di prestazioni per Max''.

TENERE LEWIS A DEBITA DISTANZA L'Hungaroring è uno dei circuiti migliori per la Red Bull in cui cercare subito riscatto. La notizia del motore, sommata al recupero fisico quasi totale di Verstappen dopo l'impatto, fanno sì che Marko assapori già il sapore della vittoria nel GP Ungheria: ''Max non ha altro che un torcicollo. Grazie ai nostri continui miglioramenti, dovremmo avere il sopravvento a Budapest. Dovrebbe anche fare molto caldo, il che va bene per noi. Vogliamo manterene una certa distanza da Hamilton, in modo che tali incidenti non possano ripetersi''.