La Germania si candida per sostituire il GP Russia

Nelle trattative in corso per lo slot lasciato libero da Sochi si inserisce anche la Germania, in particolare con Hockenheim

CANDIDATO CERCASI - Dopo la cancellazione del GP di Russia, tolto a causa dell'invasione dell'Ucraina decisa dal presidente Vladimir Putin e delle ripercussioni che essa ha portato, alcuni paesi si sono fatti avanti per sostituire l'appuntamento di Sochi. Uno di questi è la Germania, che non ha un suo circuito in calendario dal 2020. Hockenheim, che manca dal 2019, si è candidata come possibile rimpiazzo. Stefano Domenicali, CEO della F1, ha ripetutamente espresso il suo disappunto riguardo la Germania che al momento non sta investendo soldi per un gran premio, nonostante la sua importante storia in Formula 1 e nell’industria dell’automobile.

HOCKENHEIM SI PROPONE – Nonostante lo scetticismo di Domenicali, l’ex pilota tedesco Christian Danner, ambasciatore per il club dell’automobile tedesco AvD, dichiara che l’Hockenheimring ha delle trattative aperte e in corso con la F1. “L’iniziativa è stata presa per riportare il gran premio in Germania al posto della Russia”, ha detto a Sport1. Tuttavia egli ha ammesso che il problema è di tipo finanziario. “Per Imola c’è stato un grande sconto ed un contratto di tre anni. Questo è quello che vogliamo per la Germania in questo momento”, ha aggiunto Danner.

NURBURGRING PIÙ COMPLICATO - Per quanto riguarda il Nurburgring, ci sono delle segnalazioni che potrebbe essere colpito dalle sanzioni contro la Russia in quanto il circuito è posseduto per il 99 percento dalla NR Holding, che è collegata al miliardario russo Viktor Kharitonin. Ciononostante, Sebastian Vettel ha detto ad Auto Bild che si divertirebbe a correre al Nurburgring di nuovo. “Non sarò qui per sempre e questa potrebbe essere l’ultima occasione”, ha detto. Ed il collega connazionale Mick Schumacher ha aggiunto: “La Formula 1 fa parte della Germania, quindi sarebbe bello. La mia preferenza sarebbe il Nurburgring”. I candidati favoriti per sostituire il GP di Russia sono Istanbul e Qatar, i quali hanno entrambi fatto parte del calendario dello scorso anno.

Pubblicato da Alex Ramazzotti, 15/03/2022