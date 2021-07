CHIARIMENTO NON COMPLETO Come ha confermato lo stesso Max Verstappen, la telefonata da parte di Lewis Hamilton dopo l'incidente di Silverstone è puntualmente arrivata. Tra i due rivali rimangono però le diversità di veduta su quanto accaduto nel primo giro del GP Gran Bretagna, tanto che il pilota della Mercedes a Budapest ha parlato apertamente di un rispetto che pare non essere più reciproco. In conferenza stampa, il sette volte iridato ha provato a chiarire tutti i punti più discussi delle ultime due settimane.

LA VERSIONE DI LEWIS Uno degli aspetti su cui Verstappen e la Red Bull hanno più insistito è la scarsa sportività dimostrata dalla Mercedes nei festeggiamenti alla fine della gara di Silverstone, con l'olandese in ospedale per accertamenti medici: ''Come ho detto allora, non ne ero davvero consapevole - ha spiegato Hamilton - Ho visto sullo schermo che era uscito dalla macchina e sembrava a posto, mi è stato detto che stava bene e quindi non sono stato a conoscenza fino a quando non me l'hanno detto i giornalisti che dopo era andato in ospedale. Nessuno di noi ha mai voluto vedere un altro pilota ferito o in pericolo né ha mai voluto metterlo in pericolo, ma siamo completamente concentrati su questo weekend. Ho chiamato Max dopo la gara per controllare che stesse bene e fargli sapere che il mio rispetto c'è ancora, ovviamente forse non è ricambiato, ma va bene così''.

I FESTEGGIAMENTI CON I TIFOSI Parlando delle sue emozioni dopo la vittoria in rimonta davanti ai suoi tifosi, Hamilton ha aggiunto: ''Non credo che il nostro comportamento sia stato irrispettoso. Come ho detto, una cosa è sapere e celebrare quello che è successo, un'altra è non sapere e festeggiare. Ovviamente non ne ero a conoscenza. Era il mio Gran Premio di casa e abbiamo lavorato duramente solo Dio sa quanto tempo per ottenere un risultato del genere, è stato un momento indimenticabile per noi vedere il pubblico di casa essere lì per la prima volta da tanto... ovviamente l'anno scorso ci era mancato. Le emozioni erano alle stelle e non era una celebrazione intenzionale, era solo la gioia di vedere così tante persone festeggiare e stare insieme, era un'emozione naturale. Non ho intenzione di nascondere le mie emozioni. È stata una sensazione incredibile vedere così tante persone''.