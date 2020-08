LONTANI DAI FAN Spesso i piloti di F1 vengono accusati di vivere troppo lontano dai tifosi, chiusi dentro a un paddock che non ammette intrusioni. Da quando Liberty Media ha acquistato il Circus le cose sono migliorate, con diversi eventi pensati per avvicinare i fan ai loro beniamini. L'epidemia di coronavirus ha però bloccato tutto in questa stagione, con i gran premi disputati in circuiti dalle tribune desolatamente vuote. Nonostante ciò, Lewis Hamilton e Lando Norris si sono recentemente resi protagonisti di due gesti che contribuiscono a dare un volto più umano alla F1.

IL REGALO DI LEWIS La storia che vede protagonista Hamilton è avvenuta a Barcellona, al termine del GP Spagna da lui vinto. Il pilota della Mercedes aveva notato un'addetta alle pulizie del circuito indossare il cappellino del suo team e a così deciso di farle una sorpresa. Il 35enne ha preso e autografato la versione speciale color lilla del suo cappello indossata al Circuit de Catalunya e l'ha consegnata alla donna, ringraziandola per il supporto. L'intera scena è stata postata sul profilo Instagram del sei volte campione del mondo di F1, con i suoi follower che hanno parecchio apprezzato il gesto di Hamilton.

LA SORPRESA DI LANDO Per Norris, invece, si è trattato di fare un'ulteriore sorpresa alla piccola Eva, la bambina di sei anni che ha disegnato la livrea del casco che il pilota della McLaren ha utilizzato nel recente GP Gran Bretagna. Il britannico ha registrato un video messaggio per la sua piccola fan: ''Ciao Eva, qui è Lando. Se stai guardando questo video, dovresti ricevere una consegna e al suo interno c'è un piccolo regalo da parte mia, per dirti grazie mille per il tuo casco e per il tuo design, così cool. Tante persone l'hanno adorato. È stato incredibile, meglio di quanto avessi mai immaginato, ed è molto speciale per me''. Per rafforzare quanto detto, Norris ha fatto vedere di aver posizionato il casco in un posto d'onore, vicino nientemeno che a quello di Valentino Rossi, il grande idolo di Lando. Il video è stato mostrato alla bambina che subito dopo ha potuto aprire il pacco, trovando al suo interno un casco della Bell con la livrea da lei disegnata per Norris.