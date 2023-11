I dubbi "umani" di Lewis Hamilton: "Mi chiedo se ho ancora quello che serve, ma..."

Il 38enne commenta la sua seconda stagione lontano dalla possibilità di lottare per la vittoria: c'è soddisfazione per le performance complessive, ma manca ancora qualcosa in qualifica

Lewis Hamilton ha concluso la stagione F1 con una prova decisamente deludente nella serata di Abu Dhabi. Il campione inglese, che nelle ultime gare è quasi apparso come se avesse staccato la spina dopo la matematica certezza del terzo posto nel Mondiale piloti, è infatti arrivato solo nono al traguardo, perdendo peraltro il duello con Yuki Tsunoda all’ultimo giro a causa di una sbavatura in fase d’attacco. Insomma, un finale sottotono per un campionato in cui, pur mancando ancora la vittoria – a questo punto il digiuno si allunga a due anni esatti – il sette volte iridato è riuscito a battere in maniera convincente il giovane e arrembante compagno di squadra George Russell.

F1 2023, GP Abu Dhabi: Lewis Hamilton (Mercedes)

PARLA LEWIS Un risultato che chiaramente non può bastare per un campione abituato a ben altri traguardi. “Quando hai una stagione del genere – ha spiegato al sito ufficiale della Formula 1 – sei sempre portato a chiederti qualcosa come ‘sono io o è la macchina? Ho ancora quello che serve? È finita?’. Succede perché ti inizia a mancare quel momento magico in cui metti tutto insieme, tu e la macchina, è qualcosa di straordinario. Ed è quello che, da pilota, cerchi sempre di raggiungere. Ma sono un essere umano, siamo tutti esseri umani e se c’è qualcuno che ci dice che non abbiamo più qualcosa, allora si sbaglia”.

F1 GP Brasile 2023, Interlagos: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

QUALIFICHE DA MIGLIORARE “La maggior parte delle mie prestazioni – ha poi aggiunto il 38enne della Mercedes – che sono state molto buone e sono felice di essere tornato al livello a cui dovrei essere. Forse è la qualifica un’area in cui devo ancora fare dei miglioramenti, ma stiamo facendo fatica come squadra a tirare fuori le performance dalle gomme sul giro secco. Lo si nota dal fatto che ci sono stati weekend in cui George è stato eliminato clamorosamente e invece io mi trovavo bene, e altri weekend in cui la cosa si è invertita. È questione di piccoli dettagli sulla macchina”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/11/2023