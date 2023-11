Horner controreplica a Hamilton e conferma i contatti con il clan del britannico

Il weekend del GP Abu Dhabi 2023 continua ad essere caratterizzato dal botta e risposta tra Chris Horner e Lewis Hamilton sui presunti contatti instaurati dall'entourage del pilota britannico con la Red Bull, per sondare un possibile approdo nel team austriaco quando ancora il rinnovo con la Mercedes non era stato firmato.

COINVOLTO IL PAPA' La discussione pubblica tra i due è nata da un'intervista concessa dal team principal della Red Bull alla vigilia del weekend di Yas Marina, in cui venivano svelati gli approcci di Hamilton non solo con la scuderia campione del mondo, ma anche con la Ferrari. Nella conferenza stampa del giovedì, Hamilton aveva replicato spiegando che era stato invece lo stesso Horner a scrivergli prima dell'inizio della stagione 2023, ricevendo solo una tardiva risposta. La controreplica è arrivata nella giornata di venerdì, con Horner che ha rilanciato la sua versione aggiungendo nuovi particolari: ''Il contatto è stato stabilito da Anthony Hamilton (papà di Lewis, ndr) con una domanda curiosa e suggestiva. Non so che ruolo giochi Anthony nella gestione di Lewis, ha qualche forma di rapporto. Non credo che stesse chiedendo informazioni su se stesso per venire a guidare da noi''.

RICHIESTA COMPRENSIBILE Nella conferenza stampa riservata ai team principal, Horner ha poi aggiunto sale alla discussione, sottolineando come l'approccio degli Hamilton sarebbe giustificato dagli scarsi risultati degli ultimi due anni: ''È del tutto normale che piloti, manager dei piloti e genitori di piloti abbiano conversazioni diverse nel corso di un anno. Conosco Anthony Hamilton da molti anni, è un bravo ragazzo, è un padre orgoglioso delle corse. Diciamo la verità, Lewis non vince un Gran Premio da due anni. È inevitabile che si facciano domande su e giù per il paddock, ma non c'è mai stato alcun impegno''.

NESSUNA SORPRESA PER MERCEDES La risposta di Horner si è conclusa con un pensiero alla Mercedes, indirettamente coinvolta da questa discussione. Secondo il britannico le sue rivelazioni non possono lasciare sorpreso il team guidato dal rivale Toto Wolff, sempre tenendo in considerazione i risultati dell'ultimo biennio: ''È il pilota di maggior successo di tutti i tempi e non vince un Gran Premio dal 2021. Non devi essere uno scienziato missilistico per capirlo. E dubito di essere stato l'unico con cui è stata fatta un'indagine''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/11/2023