Secondo Hakkinen la lotta per il titolo è ormai chiusa

LOTTA SFUOCATA La prova di forza messa in mostra da Max Verstappen nel GP Belgio è stata un duro colpo alle ambizioni iridate di Charles Leclerc e della Ferrari, già in netta discesa prima della sosta estiva. Il gap in classifica generale si allarga sempre di più e, con 93 punti da recuperare in appena 8 gran premi, solo la matematica sembra tenere ancora aperta la disputa per il titolo, sfortunatamente molto meno agguerrita di quello che sembrava a inizio campionato.

HAKKINEN IMPRESSIONATO Nella sua consueta rubrica per il sito di Unibet, Mika Hakkinen ha analizzato l'impressionante prestazione di Verstappen a Spa: ''Questa è stata una prestazione fantastica di Verstappen per tutto il fine settimana. Aveva un ottimo passo nelle prove libere, ma in qualifica era su un altro livello rispetto a tutti gli altri. Essendo più di mezzo secondo più veloce del secondo e 0,8 secondi più veloce del compagno di squadra Sergio Perez, ha mostrato un dominio incredibile. Anche se è partito 14°, tutti si aspettavano che uscisse dal gruppo e lo ha fatto così rapidamente, arrivando tra i primi tre all'ottavo giro e in testa al dodicesimo. Spa rende un po' più facile il sorpasso per una macchina veloce, in particolare sul lungo rettilineo per la chicane les Combes, ma devi comunque posizionare la macchina nel modo giusto e Verstappen aveva il controllo perfetto''.

SCARSE SPERANZE FERRARI Guardando alla lotta per il titolo, il due volte iridato ha ammesso di non vedere grosse possibilità per Leclerc di ribaltare l'attuale situazione in classifica generale: ''Al momento è molto difficile vedere Leclerc sfidare Verstappen per il titolo. Mancano solo otto gare e Verstappen ha 93 punti di vantaggio. La vettura della Red Bull sembra essere ancora più veloce. Inoltre, la Ferrari non sembra avere consistenza e fiducia. Anche se mi aspetto che Leclerc possa vincere di nuovo, non credo che sarà in grado di impedire a Verstappen di aumentare il suo vantaggio''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/08/2022