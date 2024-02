F1, primi giri di pista a Silverstone (sul bagnato) per la Haas VF-24 di Nico Hulkenberg

Il team americano ha battezzato in pista la nona monoposto della sua storia in Formula 1: ecco le immagini del filming day realizzato a Silverstone da Nico Hulkenberg

Debutto bagnato e chissà, magari debutto fortunato: nella giornata di domenica 11 febbraio è andato in scena a Silverstone il battesimo della nuova VF-24, la monoposto di casa Haas F1 Team per la stagione che inizierà ufficialmente il prossimo 2 marzo con il GP del Bahrain. Un esordio che ha permesso agli appassionati, grazie a un paio di contenuti postati sui social dalla scuderia, di apprezzare le forme della macchina già intraviste con le prime immagini in 3D usate dal team americano in sede di presentazione lo scorso 2 febbraio.

C’È HULKENBERG Nel video sopra è possibile anche ascoltare il sound della power unit V6 turbo ibrida progettata dalla Ferrari, che spinge anche la Haas sin dal suo debutto in F1 nel 2016. A battezzare la nona monoposto di Formula 1 del team americano è stato Nico Hulkenberg, impegnato in un primo test privato esplicitamente consentito dal regolamento: la Fia infatti permette alle squadre di effettuare in ogni stagione un massimo di due sessioni di prove da 200 km l’una (fino allo scorso anno erano 100 i chilometri ammessi) per verificare il corretto funzionamento dei sistemi di bordo e valutare le correlazioni con la galleria del vento e il simulatore, oltre a effettuare alcune riprese video per finalità pubblicitarie.

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/02/2024