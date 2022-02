Oltre 2,69 milioni di spettatori sulle tribune: ecco i gran premi con più pubblico del 2021

IL CIRCUS APRE AI TIFOSI Dopo la stagione del 2020 disputata quasi sempre in circuiti chiusi al pubblico, o con capienze abbondantemente ridotte, a causa della pandemia di Covid-19, nel 2021 la F1 ha cominciato un lento ritorno alla normalità. Nel corso dell'anno le restrizioni si sono allentate in diversi paesi del mondo e questo ha permesso agli organizzatori dei gran premi di aprire le tribune quasi come avveniva nel 2019. Ecco dunque che lo scorso anno un totale di 2,69 milioni di persone si sono recate ai weekend di gara, un numero inferiore rispetto ai 4,16 milioni del 2019 ma incoraggiante per il futuro prossimo.

AUSTIN DA RECORD Le tre gare che hanno registrato i maggiori afflussi hanno addirittura fatto segnare risultati migliori rispetto al 2019. Parliamo del GP Stati Uniti disputato a Austin (400.000 spettatori contro 268.000 di due anni fa), del GP Messico (371.000 contro 348.000) e del GP Gran Bretagna (356.000 contro 351.000). Questi tre eventi staccano nettamente gli altri gran premi in termini di afflusso di pubblico, ma ci sono stati altre otto gare che hanno totalizzato oltre 100.000 spettatori nel corso del fine settimana: il GP Belgio (213.000), il GP Olanda (195.000), il GP Turchia (190.000), il GP Brasile (181.000), il GP Abu Dhabi (153.000), il GP Arabia Saudita (143.000) e il GP Ungheria (130.000). Caro biglietti e capienza ridotta hanno invece spinto al ribaddo l'affluenza al GP Italia di Monza, mentre il GP Emilia Romagna di Imola disputato all'inizio della primavera si era svolto ancora a porte chiuse.

DOMENICALI SODDISFATTO Questi numeri permettono al CEO della F1, Stefano Domenicali, di tracciare un bilancio più che positivo per il 2021: ''La stagione 2021 è stata qualcosa di molto speciale. Abbiamo avuto una battaglia per il titolo che è terminata all'ultima gara, con grande entusiasmo per tutto il campionato. Abbiamo iniziato a ridare il benvenuto ai nostri fan che sono il cuore e l'anima del nostro sport e anche se le nostre capacità erano limitate a causa del Covid, è stato fantastico vedere 2,6 milioni di fan sulle tribune di tutto il mondo. Abbiamo anche visto alcune cifre molto forti nelle trasmissioni e nelle nostre piattaforme digitali, mostrando ancora una volta lo slancio, l'entusiasmo e l'interesse che circondano la F1''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/02/2022