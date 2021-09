SORPRESE E OCCASIONI SFUMATA L'asfalto bagnato di Sochi ci restituisce una sessione di qualifiche ricca di sorprese. La Mercedes non approfitta della penalizzazione di Max Verstappen e sbaglia il tempo delle chiamate, errore che si somma a quelli inusuali di Lewis Hamilton. La pole va a Lando Norris con una McLaren che domani giocherà ancora un ruolo importante da terzo incomodo nella battaglia tra l'olandese e il britannico per il titolo iridato. Ottimo risultato anche per la Ferrari, seconda con Carlos Sainz. L'analisi di quanto accaduto oggi e gli scenari per il GP Russia di domani nel nostro videocommento che trovate qui sotto.

VEDI ANCHE

F1 GP RUSSIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA QUALIFICA IN DIRETTA INSTAGRAM

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/09/2021