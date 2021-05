GARANZIA MONEGASCA Con la gara di Monte Carlo è tornato uno degli appuntamenti classici della stagione di F1, nonché uno dei più seguiti alla televisione. Anche quest'anno il GP Monaco, lanciato da una Ferrari competitiva come mai negli ultimi due anni, si è confermato molto apprezzato dal pubblico, nonostante l'handicap dell'uscita di scena di Charles Leclerc ancor prima del semaforo verde. La doppia diretta su Sky Sport e Tv8 ha così totalizzato buoni risultati, seppur inferiori all'appuntamento di Imola dello scorso ottobre.

I DATI Partendo dalla trasmissione delle 15 sui canali di Sky Sport, sono stati in tutto 1,2 milioni i telespettatori (di cui 862.000 su Sky Sport F1), per uno share complessivo dell'8,1% La diretta su Tv8 è stata invece scelta da 2,298.000 spettatori medi, per il 15,1% di share. In totale sono dunque circa 3,5 milioni gli spettatori delle due trasmissioni. Rispetto al GP Emillia Romagna, anch'esso andato in onda con doppia diretta, è rimasto praticamente invariato il dato della trasmissione satellitare, mentre quello del digitale ha perso 400.000 telespettatori, anche a causa di una platea televisiva complessiva inferiore, come conferma il fatto che lo share sia stato più alto in questa occasione (14,2% per Imola).

SPAZIO ALLE MOTO La F1 tornerà in scena tra due settimane con il GP Azerbaijan, tramsesso in diretta su Sky Sport e in differita su Tv8. Il prossimo weekend sarà invece dedicato alla MotoGP, con il GP Italia che godrà di doppia diretta su satellite e digitale. A proposito di due ruote ieri su Tv8 la gara della Superbike ha raggiunto 847.000 spettatori per il 5.2% di share.