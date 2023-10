Follia al GP Messico: rissa sugli spalti, tifoso espulso a vita - VIDEO

L'atmosfera di festa che si respirava sugli spalti del circuito Hermanos Rodriguez, sede del GP Messico, non è stata rovinata solo dalla prematura uscita di scena dell'idolo locale Sergio Perez. Un episodio decisamente increscioso è infatti avvenuto sulle tribune della sezione dello stadio, con una rissa che coinvolto diversi spettatori, ovviamente filmata dai telefonini e presto divenuta virale sui social network.

ATTACCO AI FERRARISTI Nelle immagini video si vede un uomo aggredire con violenza un paio di spettatori con delle magliette rosse della Ferrari, prima che un altro tifoso piuttosto corpulento intervenga bloccandolo con una presa al collo da dietro. Successivamente è intervenuto il personale di sicurezza a disinnescare le ultime tensioni: i funzionari del GP Messico hanno poi comunicato di aver identificato l'aggressore e di averlo allontanato dal circuito. Non solo: un portavoce della F1 ha poi confermato che, oltre a non aver potuto assistere al gran premio di ieri, il personaggio in questione è stato bannato a vita dagli eventi del Circus.

LECLERC FISCHIATO Inizialmente si era pensato che la causa scatenante della rissa fosse riconducibile all'incidente al via tra Charles Leclerc e Perez, ma la rissa è avvenuta in un momento in cui non c'era attività in pista. L'incidente con il beniamino di casa ha comunque messo nel mirino il pilota della Ferrari, fischiato al momento delle interviste a caldo al termine della gara. Il monegasco non ha apprezzato e ha cercato di spiegare subito quanto accaduto: ''Quanti fischi... Ragazzi... voglio dire, onestamente, non avevo nessun posto dove andare. Ero un po' a metà tra le due Red Bull e sfortunatamente ho toccato Checo, ma non sapevo dove andare. Ha danneggiato la mia macchina e, sfortunatamente, ha messo fine alla gara di Checo. Da parte nostra abbiamo massimizzato la nostra gara. Certo, mi dispiace finire così la gara di Checo, ma non l'ho fatto apposta. Non sapevo dove andare''.

MAREA DI PUBBLICO La vigilia del GP Messico era stata caratterizzata da una certa preoccupazione per l'accoglienza che sarebbe stata riservata alla Red Bull e a Max Verstappen, al quale era stato aumentato il numero di guardie del corpo. Da questo punto di vista è invece filato tutto abbastanza liscio. La gara di città del Messico si è confermata una delle più affollate, con oltre 400.000 persone presenti sugli spalti nell'arco di tutto il weekend.

