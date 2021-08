VERSTAPPEN LA CONFERMA, RUSSELL LA SORPRESA La lunghissima sessione di qualifiche del GP Belgio 2021, terminata un'ora dopo l'orario previsto, è terminata con la pole position di uno dei piloti più attesi, Max Verstappen. L'olandese domani prenderà il via affiancato però da un'autentica sorpresa, ossia quel George Russell capace di riportare in prima fila una Williams che sta dimostrando incoraggianti segnali di crescita. Si deve invece accontentare del terzo tempo Lewis Hamilton, al volante di una Mercedes apparsa non pienamente in controllo della situazione. Sotto la pioggia di Spa brillano anche due vecchie volpi come Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel.

FERRARI E GLI ALTRI DELUSI È uscita presto di scena la Ferrari, con entrambi i suoi piloti eliminati al termine della Q2. Grande delusione anche per Lando Norris, il quale aveva dimostrato un potenziale enorme nelle prime due eliminatorie, prima di rimanere coinvolto in un pericoloso incidente in avvio di Q3. Risultato sotto le attese anche per i compagni di squadra dei due rivali per il titolo: Sergio Perez spreca una grossa occasione ed è solo settimo, mentre Valtteri Bottas non va oltre l'ottavo tempo e scivola fino alla settima fila per via della penalità di 5 posizioni figlia del caos creato al via del GP Ungheria. Di questo e altro ancora abbiamo parlato nella nostra consueta diretta Instagram di fine sessione: qualora ve la foste persa, eccovi la video-analisi delle qualifiche del Gp Ungheria 2021 sulla nostra pagina @MotorBoxSport.

F1 GP BELGIO 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM