GP Arabia Saudita: attacco terroristico non lontano dal circuito, esplosioni e fiamme - FOTO e VIDEO

PAURA A JEDDAH Un nuovo attacco terroristico ha colpito Jeddah mentre erano in corso le prime prove libere del GP Arabia Saudita. Un razzo lanciato dai ribelli Houti ha colpito gli impianti petroliferi della Aramco, non lontano dal circuito, a circa 10 km dalla città. Nelle zone circostanti si è sentita una forte esplosione e successivamente è scoppiato un incendio di grandi dimensioni. La colonna di fumo era visibile anche dal tracciato, come mostra la foto copertina pubblicata dal profilo Twitter @AuroraIntel. Aerei militari sono in volo in formazione nel cielo sopra alla città. Le notizie al momento sono ancora frammentarie, ma sui social network non mancano i video impressionanti come quelli qui sotto.

#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt — WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022

GARA A RISCHIO? Già nei giorni scorsi la situazione tesa a livello locale aveva acceso le polemiche circa la necessità di disputare il GP Arabia Saudita in un contesto sociale così turbato e messo in pericolo da un conflitto. Sul tracciato di Gedda l'attività è proseguita senza particolari problemi, ma è chiaro che la presenza della F1 è molto allettante per provocare nuove azioni che potrebbero avere grande eco mondiale. I vertici del Circus hanno fatto sapere di essere in contatto con le autorità locali, in attesa di avere notizie più concrete su quanto accaduto. Nei giorni scorsi, gli organizzatori avevano cercare di tranquillizzare, garantendo che non ci sarebbero stati problemi per il gran premio: ''Quello che è successo non avrà nessuna risonanza sul weekend di gara'' avevano dichiarato riguardo i precedenti episodi. Gli attacchi provengono dai ribelli sciiti dello Yemen, gli huti o houti, che in più occasioni nelle scorse settimane avevano lanciato droni esplosivi e razzi verso l'Arabia Saudita, intercettati e distrutti dalle forze di difesa locale. Qui sotto, altre immagini dell'attacco di oggi pomeriggio.

GUERRA INFINITA In Yemen, è in corso una guerra civile descritta dall’Onu come la peggior crisi umanitaria al mondo, scoppiata quando gli houthi hanno iniziato a combattere per il controllo sulle regioni meridionali del Paese. L'Arabia Saudita è intervenuta nel conflitto a partire dal marzo 2015, guidando una coalizione per sostenere il governo riconosciuto a livello internazionale contro gli houthi. Questi sono a loro volta sostenuti, seppur non ci sia conferme ufficiali, da Iran e dagli Hezbollah del Libano.

Additional footage from Jeddah. pic.twitter.com/DdNtM3EYyT — WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022

Articolo in aggiornamento

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/03/2022