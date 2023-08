Frederik Vesti debutta in F1: il pupillo di Wolff sulla Mercedes nelle FP1 del GP Messico

Il giovane talento di casa Mercedes avrà la prima chance di guidare in F1 in un fine settimana di gara. Attualmente è in lotta in F2 per la vittoria del titolo

Frederik Vesti debutta ufficialmente in una sessione di Formula 1: il pilota danese ha infatti annunciato che guiderà la Mercedes W14 nelle prove libere 1 del prossimo GP del Messico. Non sarà comunque una prima volta in assoluto al volante di una monoposto di F1, ma la prima in una sessione ufficiale di un weekend di gara: il 21enne, che è uno dei giovani talenti del vivaio di Toto Wolff, aveva infatti già guidato la W13 lo scorso anno nei test Pirelli di Abu Dhabi che avevano concluso la stagione.

F1 Test Pirelli Abu Dhabi 2022: Frederik Vesti al volante della Mercedes W13

PUPILLO MERCEDES – In quell’occasione il danese aveva percorso ben 124 giri, chiudendo però nelle parti basse della (irrilevante, visto che si trattava solo di una giornata di prove libere) classifica con il tempo di 1:27.216, di circa mezzo secondo più lento di Lewis Hamilton, ma per 24 millesimi davanti a George Russell. Adesso avrà la sua seconda occasione con una monoposto di Formula 1 sul circuito dell’Hermanos Rodriguez, grazie alla regola che obbliga i team a concedere due sessioni di prove libere in stagione a un pilota debuttante (con meno di due GP disputati in F1).

VEDI ANCHE

STRADA IN SALITA – Vincitore della Formula Regional al debutto nel 2019, Frederik ha però fin qui reso al di sotto delle aspettative chiudendo al quarto posto i campionati 2020 e 2021 in Formula 3, e al nono posto il 2022 d’esordio in F2. Attualmente Vesti, che corre con il team italiano Prema, è invece in lotta per il titolo di F2: con ben quattro successi all’attivo (tra cui quello più prestigioso a Monte Carlo, foto sopra), e cioè più di qualunque suo avversario, il danese si trova in seconda posizione nella classifica generale della categoria cadetta alle spalle del francese di scuola Alfa Romeo Sauber, Theo Pourchaire.

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/08/2023