Jeddah, Gara 2: Vesti ritrova il successo

VESTI ATTENDE GLI EVENTI Seconda gara del week end della Formula 2 a Jeddah, la gara lunga, che ha visto il successo di Frederik Vesti. Il danese, al secondo anno in Formula 2 ma passato tra le file del team Prema in cui aveva militato in Formula 3, ha colto il secondo successo nella serie cadetta senza troppa fatica. Il pilota Mercedes ha avuto un ottimo spunto al via e dalla sesta piazza ha guadagnato subito due posizioni. Al pit stop ne ha guadagnata un'altra su Jack Doohan mentre davanti Oliver Bearman e Victor Martins lottavano per la testa della corsa.

ERRORI DI MARTINS E BEARMAN I due si erano scambiati le posizioni quando Bearman al via aveva bruciato il francese issandosi in prima posizione. Nei primi giri l'inglese è sembrato allungare ma poi Martins è rinvenuto e ne è scaturita una bella bagarre tra i due. Fermatisi contemporaneamente al sesto passaggio per passare alle gomme dure, entrambi sono stati poi protagonisti di due errori finendo in testacoda. Bearman non ha toccato le barriere ma ha spiattellato le gomme compromettendo il passo gara e perdendo via via posizioni. Martins invece ha dato una toccatina alle barriere con il posteriore che forse ha dato noie al cambio rimanendo fermo in pista.

ANCORA A PODIO DARUVALA Alle spalle di vesti ha concluso Jack Doohan mentre Jehan Daruvala ha finito nuovamente in terza posizione guadagnando ancora un sacco di punti anche se nel complesso è stato abbastanza anonimo. Stesso dicasi per Theo Pourchaire, che dopo il pasticcio di ieri costatogli una penalità di cinque posizioni sulla griglia di oggi, è apparso abbastanza defilato. Giù dal podio il vincitore di ieri Ayumu Iwasa seguito da Dennis Hauger. Non ha pagato il tentativo di Arthur Leclerc di ritardare al massimo il cambio gomme. Il monegasco, infatti, non ha avuto un pit stop perfetto e nei pochi giri rimasti non ha potuto fare altro che concludere in ottava posizione.

Jeddah, Gara 2

1. Frederik Vesti - Prema racing - 28 giri

2. Jack Doohan - Virtuosi - 3.959

3. Jehan Daruvala - MP Motorsport - 7.546

4. Ayumu Iwasa - DAMS - 11.379

5. Dennis Hauger - MP Motorsport - 11.712

6. Richard Verschoor - Van Amersfoort - 14.014

7. Enzo Fittipaldi - Carlin - 14.220

8. Arthur Leclerc - DAMS - 17.012

9. Isack Hadjar - Hitech GP - 21.646

10. Oliver Bearman - Prema racing- 23.910

11. Roy Nissany - PHM/Charouz - 28.854

12. Kush Maini - Campos racing - 29.731

13. Theo Pourchaire - ART GP- 31.238

14. Roman Stanek - Trident - 32.019

15. Jak Crawford - Hitech GP - 32.973

16. Clement Novalak - Trident - 36.131

17. Zane Maloney - Carlin - 37.076

18. Juan Manuel Correa - Van Amersfoort - 40.339

19. Ralph Boschung - Campos racing - 47.097

20. Amaury Cordeel - Virtuosi - 1'31.499

Ritirati

17° giro - Victor Martins - ART GP

2° giro - Brad Benavides - PHM/Charouz

Pubblicato da Marco Borgo, 19/03/2023