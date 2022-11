Prema ritrova Vesti. Leclerc con DAMS

PREMA AL COMPLETO Anche in Formula 2 la scuderia vicentina ha bruciato tutti e ancora prima di disputare i test invernali di dopodomani ha già ufficializzato la propria formazione per il 2023. René Rosin ha scelto di affiancare a Oliver Bearman, giovane esordiente proveniente dalla Formula 3, l'esperto Frederik Vesti. Il pilota danese, 20enne, disputerà la secon astagione nella serie cadetta con la compagine italiana dopo il primo anno con ART. Già pilota del vivaio Mercedes, Vesti aveva corso con Prema in Formula Regional nel 2019, conquistando il titolo, e nel 2020 in Formula 3.

LECLERC CON DAMS Nei giorni scorsi sono state confermate anche le sistemazioni di Dennis Hauger in MP Motorsport e Ralph Boschung in Campos Racing. Enzo Fittipaldi avrebbe firmato per Carlin quale rimpiazzo del partente Logan Sargeant ed entrerebbe parallelamente nel vivaio giovani piloti della Red Bull. Nel Week end di Formula 1 e Formula 2, ad Abu Dhabi si è visto Arthur Leclerc. Il monegasco, fratello minore di Charles, era ovviamente presente per disputare i test che avranno luogo dopodomani. Nel pass era visibile la scritta 'DAMS' facendo intuire che, essendo ''ospite'' del team francese, sarà quest'ultimo a farlo girare nei tre giorni di test. In mattinata il team francese ha prontamente confermato ufficializzando Leclerc jr quale suo primo pilota per il 2023. Il monegasco arriva da due stagioni in Formula 3 con Prema.

Formazione piloti provvisoria Formula 2 2023

Prema: Oliver Bearman - Frederik Vesti

MP Motorsport: Dennis Hauger

Carlin: Enzo Fittipaldi

Campos Racing: Ralph Boschung

DAMS: Arthur Leclerc

Pubblicato da Marco Borgo, 21/11/2022