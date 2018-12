Autore:

Simone Valtieri

LEWIS HAMILTON? Come sbagliarsi? Il britannico della Mercedes, protagonista di quella che è stata da molti definita come la migliore stagione della sua carriera, è stato eletto pilota più forte del 2018 dai suoi colleghi. Il sito internet ufficiale della Formula 1, ha infatti invitato tutti e 20 i piloti che hanno partecipato alla stagione 2018 del mondiale a esprimere le proprie preferenze, che hanno alla fine incoronato Lewis Hamilton. Il sistema di voto è presto raccontato: a ogni pilota è stato chiesto di mettere in ordine dal primo al decimo il miglior pilota dell'anno (escludendo il proprio nome dalla classifica), dopodiché sono stati assegnati punti esattamente come nel mondiale, con 25 al primo, 18 al secondo, eccetera... fino al decimo. Le liste dei piloti sono state tenute segrete, così come la classifica finale, visto che sul sito è possibile trovare solo una top ten dei migliori dieci.

ELETTO DAI PILOTI E andiamola a vedere questa top ten, che non sarà un ufficiale, ma non potrà che far piacere a Lewis Hamilton, votato dai una "giuria" di suoi pari e incoronato da altri 16 colleghi. Sono stati infatti complessivamente 17 i piloti a prestarsi a questo gioco, e curiosamente l'assente più illustre è proprio Lewis Hamitlon, che non ha votato al pari del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas e del russo della Williams Sergey Sirotkin. Tutti gli altri si sono espressi e hanno decretato la classifica, che dietro a Hamilton vede piazzarsi in seconda piazza Max Verstappen, sempre più concreto con la sua Red Bull, e terzo - a sorpresa - Fernando Alonso, all'ennesima stagione di purgatorio in McLaren, nonché la sua ultima da pilota in Formula 1.

FERRARISTI IN TOP TEN. Solo quarto Sebastian Vettel, troppi gli errori concentrati soprattutto nella seconda parte di stagione, nonostante il netto secondo posto conquistato nella classifica iridata. Alle sue spalle Daniel Ricciardo, sfortunatissimo quest'anno con ben 8 ritiri per problemi tecnici, e Charles Leclerc, rookie of the year con la Sauber nonché prossimo pilota della Ferrari. Alle sue spalle un altro debuttante, Pierre Gasly, che il prossimo anno siederà sul sedile che è stato nel 2018 di Ricciardo, che ha preceduto il "migliore degli altri", Nico Hulkenberg su Renault, e Kimi Raikkonen, forse un po' ingenerosamente nono al termine di quella che è stata una delle migliori stagioni della sua carriera recente. Chiude la top ten Sergio Perez della Force India.

LA TOP TEN FINALE

Hanno votato, in ordine alfabetico: Fernando Alonso, Marcus Ericsson, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Brendon Hartley, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Sergio Perez, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Marcus Ericsson, Lance Stroll, Stoffel Vandoorne, Max Verstappen, Sebastian Vettel