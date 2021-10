L'ex manager di Benetton e Renault potrebbe tornare in Formula 1, ma in un ruolo esterno ai team. In corso le discussioni con Domenicali?

ANDATA E RITORNO? Espulso dal mondo della Formula 1 dopo i fatti del ''crashgate'', quando orchestrò l'incidente di Nelsinho Piquet per favorire la vittoria di Fernando Alonso a Singapore nel 2018, il manager piemontese Flavio Briatore potrebbe aver finito di scontare il suo esilio e sarebbe in predicato di tornare nel Circus. O, almeno, queste sarebbero le sue intenzioni, e questo è quanto si suppone dando un'occhiata al suo profilo instagram, dove nelle ultime ore è apparso un post-video in cui compare assieme a Stefano Domenicali, l'attuale amministratore delegato del massimo campionato. Nella breve clip Domenicali afferma, sorridendo: ''Restate collegati, (ci sarà) tanto divertimento nella prossima stagione di Formula 1'' e Briatore risponde ''Nuova energia, nuova potenza, nuove emozioni: Formula 1'' facendo la V di vittoria con le dita.

PADDOCK CLUB PER BILLIONAIRE? Il post è accompagnato dal commento del manager: ''Sta per iniziare un nuovo capitolo della Formula 1: ti porteremo tutte le emozioni, l'intrattenimento, il divertimento e l'energia che questo fantastico sport merita''. Cosa bolle in pentola? In realtà dalla Formula 1 un portavoce parla di video ''scherzoso'', ma le reazioni delle prime ore sono state tutt'altro che tali. Tra chi risponde c'è Christian Horner, boss della Red Bull, che scrive: ''Bello vedere che sei di nuovo coinvolto''. Ma anche questa potrebbe essere letta come una risposta scherzosa. Di fatto c'è che in passato Briatore ha manifestato più volte l'intenzione di tornare, e pare che si sia proposto a Domenicali per la gestione del Paddock Club, l'hospitality dei VIP, sua principale competenza lavorativa visti i tanti locali gestiti dal noto Billionaire in giù. Il tono amichevole del video, e il messaggio - scherzoso o no - lanciato dai due manager, restano. Per cui non resta che attendere ulteriori sviluppi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/10/2021